31 dic 2020 08:25

IL VIRUS DEGLI ALTRI – NUOVO RECORD DI MORTI IN UN GIORNO NEGLI STATI UNITI: NELLE SCORSE 24 ORE I DECESSI PER COVRONAVIRUS SONO STATI 3.927 E I NUOVI CONTAGI 189.671 – IN BRASILE I DECESSI TORNANO AI LIVELLI MASSIMI DA AGOSTO: SONO 1224. IN TOTALE LE VITTIME NEL MONDO HANNO SUPERATO QUOTA 1,8 MILIONI