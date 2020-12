IL VIRUS DEGLI ALTRI – IN RUSSIA I MORTI LEGATI AL CORONAVIRUS SONO IL TRIPLO DI QUELLI RIPORTATI: 186.000 E NON 55.265 COME FINORA DETTO – IN GERMANIA NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATE 852 VITTIME E SECONDO IL KOCH INSTITUTE LA VARIANTE INGLESE CIRCOLAVA GIÀ A NOVEMBRE

1 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

La Russia ha ammesso che il bilancio dei decessi legati al coronavirus è di tre volte superiore a quello riportato. L’agenzia di statistica Rosstat ha affermato che il numero complessivo dei morti nel Paese tra gennaio e novembre è aumentato di 229.700 rispetto all’anno precedente e «più dell’81% di questo aumento è dovuto a Covid». Tradotto: i russi morti a causa del coronavirus sono 186.000 e non 55.265 come finora detto.

Da questa mattina l’Argentina avvia la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus con il vaccino russo Sputnik V, il primo registrato al mondo. Centinaia di persone si sono già registrate online per essere immunizzate. I lavoratori del settore sanitario avranno la priorità.

Negli Usa ieri si sono contati altri 88.438 nuovi casi e 907 morti.

Il Brasile ha registrato altri 20.548 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 431 morti. Lo ha annunciato il ministero della Salute. Nel Paese si contano oltre 7,5 milioni di casi e 191.570 decessi dall’inizio della pandemia.

La Germania ha superato i trentamila morti per Covid-19.

Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio per il nuovo anno presso la storica Porta di Brandeburgo di Berlino è stato annullato.

Per l’ultimo dell’anno in tutto il Marocco sarà in vigore un coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino del 1° gennaio.

Per le parlamentari di marzo Israele sta pensando di allestire un drive in. Gli elettori in quarantena depositeranno la loro preferenza attraverso il finestrino dell’auto in apposite urne.

2 – COVID: SUPERATI 7,5 MILIONI DI CONTAGI IN BRASILE

3– COVID: COREA SUD, RECORD DI 40 MORTI IN 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Corea del Sud ha registrato 40 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un nuovo record giornaliero, che porta il bilancio complessivo dei decessi nel Paese a quota 859. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo, sono stati registrati 1.046 nuovi contagi, inclusi 802 nell'area metropolitana di Seul: il bilancio dei casi dall'inizio della pandemia sale così a quota 58.725. (ANSA).

4 – COVID: CANADA, I MORTI SUPERANO QUOTA 15.000

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Canada ha superato quota 15.000: lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la salute pubblica, secondo quanto riporta la Cnn. Nel Paese si contano ad oggi 555.207 contagi, inclusi 15.121 decessi.

5 – VARIANTE GB: 6 CASI ANCHE IN INDIA, TORNATI DA REGNO UNITO

(ANSA) - Sei persone tornate in India dalla Gran Bretagna sono risultate positive alla variante britannica del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute indiano secondo quanto riportato dal Guardian. I sei contagiati sono stati messi in isolamento, le persone che hanno viaggiato con loro sono state rintracciate e quelle con le quali hanno avuto contatti stretti sono stati messe in quarantena. L'India ha sospeso tutti i voli dal Regno Unito fino alla fine del mese, ma circa 33.000 passeggeri erano arrivati ;;dalla fine di novembre prima del divieto. Con 10,22 milioni di casi di Covid-19, l'India ha il secondo numero più alto di contagi, dopo gli Stati Uniti. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.432 nuovi casi, l'aumento giornaliero più basso dal 25 giugno. (ANSA).

6 –COVID: ROBERT KOCH INSTITUT, 852 VITTIME IN 24 ORE

(ANSA) - BERLINO, 29 DIC - Nel bollettino quotidiano sul Covid, il Robert Koch Institut ha segnalato stamani 852 nuove vittime, registrate nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono invece 12.892 e si è abbassato a 149,2 l'indice di incidenza su 100 mila abitanti nei sette giorni. Quest'ultimo aveva toccato un picco il 22 dicembre con 197,6 casi; con il lockdown duro scattato il 16 dicembre, Angela Merkel ha più volte detto che in Germania l'obiettivo è tornare al valore di 50.

7 – COVID: VARIANTE INGLESE IN GERMANIA GIÀ DA NOVEMBRE

(ANSA) - La variante inglese del Covid sarebbe in Germania almeno da novembre. È quello che ha scritto l'Hannoversche Allgemeine Zeitung, che cita il ministero della salute del Land della Bassa Sassonia. La mutazione è stata scoperta in un paziente contagiato a novembre: una persona molto anziana e con malattie pregresse, che non è sopravvissuta alla malattia. Il risultato delle analisi è stato confermato dal laboratorio dello Charité di Berlino.