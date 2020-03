12 mar 2020 13:49

IL VIRUS DEGLI ALTRI /2 – IN SPAGNA I POSITIVI AL COVID-19 SONO QUASI TREMILA E I MORTI 84. L’INCREMENTO IN UN GIORNO È STATO DI 816 CONTAGI. ANCHE IL RE E LA REGINA FANNO IL TAMPONE DOPO I CONTATTI CON IL MINISTRO IRENE MONTERO – IN GERMANIA OLTRE 2MILA CASI – MIKE PENCE: “PREVEDIAMO MIGLIAIA DI CONTAGIATI NEGLI USA” – L’IRLANDA CHIUDE SCUOLE E COLLEGE, IN BRASILE I MALATI DI CORONAVIRUS SONO RADDOPPIATI IN 24 ORE. MORALE: NESSUN PAESE È IMMUNE