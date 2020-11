IL VIRUS DEGLI ALTRI – LA SVIZZERA HA ESAURITO TUTTI GLI 876 POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA – RECORD DI CASI IN GIAPPONE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA: OGGI QUASI 500 NUOVI POSITIVI – GLI USA COME IL VENETO: LA FDA HA DATO IL VIA LIBERA AL TEST FAI DA TE PER LA DIAGNOSI DEL CORONAVIRUS

Finiti i posti di terapia intensiva in Svizzera

La Svizzera ha esaurito tutti gli 876 posti letto per terapia intensiva. Lo riferisce la Società svizzera di medicina intensiva sul suo sito web. L’indice di contagio sta tuttavia scendendo senza alcun lockdown se non a Ginevra, Giura, Vallese e Friburgo. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 85 morti, nelle ultime 2 settimane 1000.

Germania, cannoni ad acqua su proteste negazioniste

La polizia tedesca ha utilizzato i cannoni ad acqua contro i dimostranti che a Berlino protestano contro le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus. La folla aveva ignorato le richieste delle forze dell'ordine di indossare mascherine e rispettare il distanziamento fisico, per rispetto delle regole in vigore. Mentre i getti d'acqua erano indirizzati sui dimostranti vicino alla porta di Brandeburgo, agenti in assetto antisommossa hanno prelevato alcuni manifestanti. Tra questi, alcuni avevano sparato fuochi d'artificio e bengala.

Record di casi in Giappone

Le autorità di Tokyo hanno annunciato quasi 500 nuovi casi di coronavirus, il più grande aumento giornaliero nella capitale giapponese dall'inizio della pandemia, nel mezzo di un picco nazionale di infezioni e mentre il Paese discute con i funzionari olimpici sulla sicurezza della prossima estate. Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 493 nuovi casi, superando il precedente massimo di 472 registrato in città il 1° agosto, durante il picco della precedente ondata di infezioni.

Il Paese ha registrato una crescita costante di nuovi casi a livello nazionale nelle ultime settimane e si pensa di intensificare le misure preventive. Il bilancio totale di casi è di oltre 120mila, con quasi 2mila morti, riferisce il ministero della Salute.

Corea del Sud verso nuove restrizioni

È stato registrato il maggior aumento giornaliero di infezioni da coronavirus in circa 80 giorni. Le autorità si preparano a inasprire le regole di distanziamento sociale nell'area di Seoul. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati più di 300. Il Paese sta tentando di contenere un picco di nuove infezioni, dopo che il mese scorso ha allentato le rigorose regole di distanziamento fisico.

Usa, ok della Fda alla diagnosi fai-da-te

È arrivato il via libera emergenziale della Food and Drug Administration (Fda) al primo test per la diagnosi del coronavirus fai-da-te. Il tampone è prodotto dalla biotech Usa con quartier generale in California, Lucira Health. Può essere usato anche in ospedale. L'Fda non ha rivelato il costo ma sul sito della società si dice che il prezzo è inferiore ai 50 dollari.

Kosovo, presidente ad interim positiva al Covid

La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha comunicato la stessa Osmani tramite Facebook, precisando che continuerà a lavorare dalla sua abitazione organizzando anche una serie di incontri online. Osmani è anche presidente del parlamento e ha assunto il ruolo ad interim di capo dello Stato dopo le dimissioni di Hashim Thaci, accusato dal Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo.

