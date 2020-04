IL VIRUS DEGLI ALTRI – NEGLI USA POTREBBERO MORIRE 100-200 MILA PERSONE, SECONDO I MODELLI STATISTICI ILLUSTRATI OGGI NEL BRIEFING ALLA CASA BIANCA – OSPEDALI AL COLLASSO A PARIGI, LA SPAGNA STA PER RAGGIUNGERE L’ITALIA: SUPERATI 100MILA CONTAGI E 9MILA MORTI – IN TUTTO IL MONDO I DECESSI A CAUSA DEL CORONAVIRUS HANNO SUPERATO QUOTA 42MILA

I modelli statistici illustrati oggi nel briefing della Casa Bianca sul coronavirus prevedono che negli Usa possano morire da 100 mila a 200 mila persone, con un picco a meta' aprile di oltre 2000 persone al giorno. "Ma noi non accettiamo questi numeri e speriamo di contenerli, se agiamo tutti insieme rispettando le misure in atto", ha detto Anthony Fauci, capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Secondo gli scienziati, "le misure di distanziamento sociale funzionano, come sta dimostrando il caso dell'Italia, dove la curva della diffusione del coronavirus comincia a scendere".

Quanto all'uso delle mascherine, per il presidente USA "certamente non nuoce" ma ha consigliato di usare per un certo periodo "una sciarpa o qualcos'altro", come un foulard. "Stiamo producendo milioni di mascherine - ha detto - ma vogliamo che vadano agli ospedali". Gli Usa stanno valutando anche un divieto dei viaggi dal Brasile e da diversi altri Paesi. Le autorità penitenziarie della California prevedono di anticipare il rilascio di circa 3.500 detenuti non violenti per contribuire a rallentare la diffusione del coronavirus nello Stato.

Intanto i morti a causa del coronavirus hanno superato quota 42.000 a livello mondiale, mentre i casi di contagio sono ora più di 855.000: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University. Sono 177.857 le persone finora guarite. Secondo l'università americana i decessi sono 42.032 ed i contagiati 855.007, di cui oltre il 20% (186.265) negli Usa, vale a dire il Paese con il più alto numero di casi a livello globale, seguito da Italia (105.792) e Spagna (95.923). Oltre 30 mila le vittime del coronavirus nella sola Europa.

In Gb oltre 550 morti in 24 ore - Balzo di 563 morti in più per coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito, concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra, fino a un totale registrato di 2.352, secondo i dati del ministero della Sanità britannico aggiornati ad oggi. I contagi censiti passano invece da 25.150 a 29.474, ossia un picco di 4.324 più di ieri. I test eseguiti nel Paese sfiorano infine ora i 153.000, a un ritmo salito a quasi 10.000 al giorno.

Ospedali di Parigi sull'orlo del collasso - A Parigi ospedali sull'orlo del collasso per il Covid-19. Secondo l'ente Assistance publique-H“pitaux de Paris, 870 pazienti oggi sono in rianimazione a Parigi, occupando tutti i letti disponibili. Pressione fortissima anche sugli ospedali dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, con 2.000 pazienti in rianimazione. "Le curve italiane e francesi si seguono con 10 giorni di scarto. E' possibile che la regione Ile-de-France conti entro una decina di giorni lo stesso bilancio della Lombardia", avverte una fonte vicina al ministero della Salute, citata da Les Echos.

La Spagna supera 9000 morti, 100mila contagi - La Spagna registra 864 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio supera così i 9000 decessi. Sono inoltre 102.136 le persone contagiate dal Covid-19, più 7.719 nelle ultime 24 ore.

Germania, leader Spd a favore dei coronabond - Il leader dell'Spd Norbert Walter Borjans si è espresso a favore dei coronabond: uno strumento del genere oggi è dovuto "non solo per la solidarietà europea, ma anche per gli interessi nazionali", ha affermato alla Deustchlandfunk. "Dobbiamo velocemente mettere in piedi qualcosa", ha poi aggiunto. Poiché tuttavia i coronabond richiedono molto tempo, il leader dei socialdemocratici tedeschi propone che si acceda intanto ad una soluzione di aiuto nella cornice del Mes.

Partito aereo turco di aiuti per l'Italia - Un Airbus militare turco A400M che trasporta materiale sanitario, tra cui maschere, tute protettive e gel antibatterici, è decollato stamani dall'aeroporto Etimesgut di Ankara per consegnare questi aiuti per la lotta al coronavirus in Italia e in Spagna. Lo annuncia il ministero della Difesa turco.

Tre nazioni latinoamericane - Argentina, Perù e Repubblica Dominicana - hanno superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 1.000 contagi da coronavirus ciascuno, con un totale di 108 morti: finora i Paesi con oltre 1.000 casi erano Brasile, Ecuador, Cile, Messico e Panama. Al riguardo il ministero della Sanità argentino ha segnalato che l'incremento dei casi nell'ultimo giorno è stato di 88 unità, per un totale di 1.054, mentre tre decessi hanno fatto salire il conteggio dei morti a 27. In Perù, invece, le autorità sanitarie hanno segnalato che l'ultimo bilancio è di 1.065 contagiati e 30 morti. Infine, segnalando un simile ritmo di incremento di casi, a Santo Domingo il ministero della Sanità della Repubblica Dominicana ha comunicato le cifre delle ultime 24 ore che hanno portato i contagiati a 1.109, ed i morti a 51.

