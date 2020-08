IL VIRUS DEGLI ALTRI: NUOVO RECORD IN FRANCIA: 5.500 CONTAGI IN UN GIORNO (NON SI VEDEVA DA META’ APRILE). OLTRE 1500 IN GERMANIA: CHIUSE SCUOLE E STADI - A PARIGI MASCHERINE OBBLIGATORIE ANCHE ALL’APERTO, LA MERKEL FAVOREVOLE A MULTARE CHI NON USA LA PROTEZIONE

DA WWW.LASTAMPA.IT

Restano allarmanti i numeri che arrivano dalla Francia e dalla Germania sui contagi da coronavirus: sono rispettivamente 5.500 e 1.507 in un giorno. Il nuovo record francese, dove il numero di nuovi casi positivi è arrivato nelle ultime 24 ore a 5.429, non si vedeva da metà aprile. E' quanto si apprende dalla Direzione generale della Sanità, che non ha però aggiornato il numero di decessi e di ricoveri per un "guasto informatico" che ha colpito il sistema di conteggio.

A Parigi mascherine obbligatorie anche all’aperto

Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato che a Parigi «il prefetto, previa consultazione con la sindaca (Anne Hidalgo), estenderà l'uso l'obbligo dell'uso della mascherina a tutta la capitale», obbligo che fino ad allora riguardava solo alcune zone. «La questione sorge ovviamente per le periferie interne, visto il traffico tra questi territori», ha aggiunto il capo del governo durante una conferenza stampa a Matignon dedicata all'epidemia del coronavirus che «sta riprendendo terreno» sul territorio francese.

Castex: “Farò di tutto per evitare un nuovo lockdown”

Il premier Jean Castex ha invitato i francesi a «essere responsabili» di fronte alla recrudescenza dell'epidemia, mentre tratteggia le linee del piano di ripresa economica che sarà presentato la prossima settimana. «Non ho mai pensato che lo Stato potesse fare tutto, ha la sua parte di responsabilità ma tutti devono sentirsi preoccupati per la lotta contro l'epidemia», ha detto in particolare Jean Castex su France Inter. Il premier francese ha annunciato che farà «di tutto» per «evitare un nuovo lockdown totale» in Francia. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione pandemica del Covid-19 nel Paese.

Francia: 19 nuovi dipartimenti nella zona rossa

Il governo ha inserito 19 nuovi dipartimenti nella zona rossa (circolazione attiva del virus), oltre a Parigi e Bouches du Rhone. Lo ha reso noto il premier Jean Castex. Il governo rileva una «impennata indiscutibile dell'epidemia» che «sta progredendo in tutto il territorio» con «39 casi positivi ogni 100 mila abitanti, quattro volte il dato di un mese fa», ha spiegato in una conferenza stato-regioni. «L'epidemia sta riguadagnando terreno e ora è il momento di intervenire», ha annunciato.

La situazione in Germania

In Germania si avvicina ai 238mila positivi dall'inizio della pandemia di Covid-19, nel mezzo del dibattito tra il governo federale e i Laender sulle misure da adottare per contenere la diffusione del morbo. L'Istituto Robert Koch, responsabile del controllo delle malattie infettive in Germania, stima che almeno 237.936 persone abbiano contratto il virus, delle quali quasi 212mila sono guarite. Almeno 9.285 persone hanno perso la vita, 5 in più di ieri.

La cancelliera Angela Merkel ha convocato una teleconferenza con i leader dei diversi stati per coordinare le misure anti contagio, che si diffonde in molti Paesi europei. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha chiesto di modificare i protocolli per i viaggiatori che arrivano da zone a rischio, di modo che debbano rimanere per cinque giorni in isolamento, dopo essere risultati negativi al test. Il capo del governo della Baviera, Markus Soeder, è contrario: «I test sono stati introdotti da appena due settimane e ora si vuole che finiscano per essere ignorati». Soeder ha chiesto al governo federale di aumentare la capacità del sistema sanitario di condurre analisi.

Merkel favorevole a multare chi non usa la mascherina La cancelliera Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria. Lo apprende la Dpa da alcune fonti. La misura dovrebbe essere inclusa nel position paper del governo federale in vista dei colloqui tra la cancelliera e i governatori dei 16 stati della Germania, durante i quali si tenterà di coordinare le regole per prevenire la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, alla luce del numero crescente di contagi. Divieto di ingresso negli stadi La Germania dopo aver chiuso le scuole si prepara così ad allungare anche il divieto di ingresso negli stadi fino alla fine dell'anno. Lo prevede un documento d'intesa tra il governo federale e i lander anticipato dall'agenzia di stampa France presse. Lo stop al pubblico fino a fine dicembre riguarderebbe anche i luoghi culturali, i festival e le fiere secondo il documento citato dall'agenzia. Si prevederebbero alcune eccezioni per le regioni dove i tassi di contagio risultassero in netto calo. In Germania i contagi sono saliti a 237.936 al 26 agosto con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.507 casi. Dall'inizio della pandemia sono morte per Covid-19 in germania 9.285 persone. Scuole chiuse Sono oltre cento le scuole già chiuse nel paese. Gli alunni sono tornati tra i banchi in 9 Lander su 16, ma, praticamente a cadenza quotidiana, si effettuano chiusure parziali o totali degli istituti, con conseguenti disagi per la didattica. Allo stato attuale circa 350 insegnanti e 6mila studenti risultano in quarantena, in quanto il numero di contagi nelle classi è in continua crescita ed è stimato attorno a 500 infetti.

