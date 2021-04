IL VIRUS DEGLI ALTRI - PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO L’INDIA HA REGISTRATO IL RECORD MONDIALE DI NUOVI CASI DI CORONAVIRUS: 332.730 IN 24 ORE. IL TOTALE HA RAGGIUNTO I 16 MILIONI. COM’È STATO POSSIBILE? A GENNAIO IL GOVERNO SI VANTAVA DI AVER SCONFITTO LA PANDEMIA, HANNO RIAPERTO GLI STADI E UNA MAREA DI PERSONE SI EREA RIVERSATA SUL GANGE PER LE ABLUZIONI

(ANSA-AFP) - MUMBAI (INDIA), 23 APR - Tredici pazienti con Covid-19 sono morti stamattina in un incendio scoppiato in un ospedale alla periferia di Mumbai (ex Bombay), la più grande città dell'India. "Diciassette pazienti erano nell'unità di terapia intensiva del Vijay Vallabh Hospital quando è avvenuto il rogo: 13 sono morti e gli altri quattro sono stati trasferiti in altre strutture", hanno comunicato i vigili del fuoco. "L'incendio è stato ora estinto", hanno aggiunto affermando che il rogo è iniziato intorno alle 3 del mattino (le 23:30 di ieri in Italia) GMT) per cause ancora non chiare. (ANSA-AFP).

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Lo riporta il Guardian citando i dati del ministero della Sanità. Impennata anche del numero di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall'inizio della pandemia di Covid. Intanto continua l'emergenza ossigeno negli ospedali. A New Delhi sei strutture hanno finito le scorte da ieri sera.

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - I morti per Covid-19 negli Stati Uniti superano i 570.000, per l'esattezza 570.082, su 32 milioni di casi. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Negli Usa sono state somministrate finora 218,9 milioni di dosi di vaccini.

Il Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc), l’agenzia dell’Unione europea che coordina la risposta sanitaria degli Stati membri alla pandemia, ora sostiene che le persone vaccinate, quando si incontrano, possono anche togliersi la mascherina.

A Berlino il presidente Frank-Walter Steinmeier ha promulgato la nuova legge sul «freno d’emergenza», che permette di limitare il federalismo per ragioni sanitarie. «Il governo centrale potra frenare l’autonomia dei Lander (i 16 Stati della Federazione) laddove l’incidenza settimanale superi i 100 casi ogni 100 mila abitanti. E un sistema che permette il conferimento al governo federale di poteri extra se il carico di lavoro supera determinati livelli e include misure come il coprifuoco notturno e limiti ai contatti sociali» [Zunini, Fatto].

Nonostante il vaccino russo Sputnik non abbia ancora ricevuto il via libera dall’Ema, la Germania intende acquistarne trenta milioni di dosi. L’ha detto il Ministerprasident della Sassonia Michael Kretschmer. In Germania e stato vaccinato il 21,6% della popolazione con la prima dose (17,9 milioni di persone) e il 6,9% con la seconda (5,7 milioni) (dati Robert Koch Institut).

Dal 3 maggio in Francia saranno tolte le restrizioni agli spostamenti, attualmente limitati a dieci chilometri dalla propria abitazione. Il primo ministro Jean Castex ha anche detto che da quella data ci sara la possibilita di riaprire «i negozi, certe attivita culturali e sportive e gli spazi all’aperto di bar e ristoranti».

Nell’ultima settimana nel Regno Unito il numero di morti per Covid e calato del 26,1% rispetto ai sette giorni precedenti, quello dei contagi e sceso del 7,4%.

Negli Stati Uniti «i vaccini vengono somministrati nelle chiese, nei supermercati, perfino nei bar: alcuni di quelli di New Orleans cercano di attirare i cittadini con la formula “shot for a shot”: una iniezione di siero anti Covid e un drink, vino o liquore, offerto a chi si immunizza» [Gaggi, CdS].

«Molti americani non vogliono vaccinarsi: almeno il 25 per cento secondo i sondaggi. La speranza era che, con l’evidenza dell’utilita dei vaccini e un calo delle tensioni ideologiche tra i conservatori (anche Trump si e vaccinato e ha invitato i suoi fan a fare altrettanto), fosse possibile erodere l’area degli scettici e arrivare alla sospirata immunita di gregge che richiede un tasso di immunizzazioni almeno dell’85 per cento. Non sta succedendo.

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Stati del Sud come Georgia e Mississippi o del Nord come il Montana, hanno giacenze di vaccini inutilizzati che rischiano di scadere: troppo lente le somministrazioni nelle aree rurali. Il Kansas sta gia rimandando indietro le dosi inutilizzate anche se i vaccinati sono solo il 37 per cento.

In North Dakota, per invogliare i cittadini, sono stati aperti centri vaccinali anche nei supermercati Walmart, cosi come in Louisiana si prova a portare i sieri in bar e ristoranti. Non e solo un problema dei conservatori e dell’America rurale. Anche tra gli afroamericani vecchi timori, diffidenza verso un potere politico spesso ostile o semplice apatia, rallentano le somministrazioni».

L’Iraq e diventato il primo Paese nel mondo arabo a superare il milione di casi di Covid-19. Ieri e stato registrato il record di nuovi contagi: 8.696.

«Negli ospedali infilano anche due sconosciuti per brandina che si stringono terrorizzati l’uno all’altro, succhiando vita dai respiratori.

La gente disperata offre di acquistare ventilatori nei social. I programmi del governo per produrne in dosi massicce si sono persi nella nebbiolina della negligenza, che si sviluppa in volute di errori, che sono una lezione per il resto del mondo. Il piu grave e lo sciocco trionfalismo che in gennaio fa dire al ministro della Salute che “l’India ha contenuto con successo la pandemia”. E in marzo: “Siamo alle battute finali”.

Impaziente propaganda in vista di 5 appuntamenti elettorali tra marzo e aprile in Stati chiave per il premier Narendra Modi, dove tre candidati sono gia morti di Covid. Cosi ecco le riaperture precoci con gli stadi di cricket pieni di tifosi, i cinema di amanti di Bollywood, mentre le folle accorrono ai raduni religiosi: tra i piu bizzarri, la battaglia a colpi di sterco di vacca nell’Andhra Pradesh, e poi le famose abluzioni nel Gange della Kumbh Mela di Hardiwar, dov’e scoppiato un focolaio.

Bisognava far credere che l’India aveva vinto una battaglia che America ed Europa stavano perdendo. Forse perche, si mormorava, gli indiani hanno un sistema immunitario piu preparato. Ma, in questi giorni, nella fascia tra i 40 e i 60 anni, il Covid sta uccidendo piu qui che in Occidente» [Pizzati, Rep].

La Siria ha ricevuto il primo lotto di 203.000 dosi di vaccini tramite il programma Covax.

Primo caso di contagio durante la staffetta olimpica in Giappone. Un poliziotto e risultato positivo al Covid- 19 il giorno dopo aver prestato servizio mentre la torcia passava nella prefettura di Kagawa. Gli organizzatori delle Olimpiadi assicurano che l’incidente non influenzera il percorso della fiaccola, che si concludera con l’inaugurazione dei Giochi il prossimo 23 luglio.

