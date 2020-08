18 ago 2020 17:23

IL VIRUS DEGLI ALTRI - IN SPAGNA 2.128 NUOVI CONTAGI DI CORONAVIRUS IN 24 ORE - IL GOVERNO BRASILIANO HA AUTORIZZATO LA SPERIMENTAZIONE DI FASE 3 DEL CANDIDATO VACCINO ANTI COVID-19 SVILUPPATO DAL LABORATORIO STATUNITENSE “JOHNSON & JOHNSON”. I TEST SONO PREVISTI SU 7.000 VOLONTARI IN SETTE STATI…