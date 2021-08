IL VIRUS DEGLI ALTRI - NEGLI STATI UNITI LA VARIANTE DELTA STA CREANDO IL PANICO: I POSITIVI SONO PIÙ DI 110MILA AL GIORNO, IL 112% IN PIÙ RISPETTO A DUE SETTIMANE FA, E ANCHE I DECESSI CONTINUANO A SALIRE - IN GRAN BRETAGNA INVECE CONTINUA LA TENDENZA IN CALO DELLA CURVA DEI CONTAGI. TUTTO MERITO DELLE VACCINAZIONI: IL 74,8% DEGLI OVER 18 HA RICEVUTO IL RICHIAMO…

Covid:Usa;Nyt,+112% casi e quasi doppio decessi in 14 giorni

(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - Gli Stati Uniti stanno registrando continui picchi di casi di Covid causati dalla variante Delta: secondo le stime del New York Times non solo i casi sono oltre 110.000 al giorno, ossia il 112% in piu' rispetto a 14 giorni fa, ma persino i decessi nello stesso periodo sono saliti del 92%, raggiungendo quota 516 al giorno. Di fronte ad un allarme in crescita in vista dell'autunno e del riaprirsi delle scuole, gli Usa sembrano in procinto di approvare l'uso di richiami dei vaccini anti covid19 per i piu' fragili.

Ciò - secondo quanto riportato da alcuni media Usa - potrebbe con tutta probabilità avvenire prima di settembre. La Food and drug administration si starebbe muovendo in tutta rapidità per approvare i 'booster' per i cittadini malati, con una situazione immunitaria compromessa. Lo stesso Anthony Fauci ha osservato che "molte di queste persone, anche con le due dosi di vaccino gia' somministrate non hanno in realtà ricevuto una protezione adeguata contro il Sars-Cov2. Dobbiamo aggiungere una dose vaccinale per loro prima di quando potremo decidere di farlo per la popolazione generale".

Covid: calano casi e morti Gb, 75% degli over 18 vaccinati

(ANSA) - LONDRA, 09 AGO - Continua la tendenza a un graduale calo complessivo dell'impatto della variante Delta sui contagi da Covid nel Regno Unito, sui morti e sulle ospedalizzazioni. Lo confermano i dati odierni con 25.161 casi giornalieri (su quasi 700.000 tamponi), oltre 2000 meno di ieri, e 37 decessi contro 39 (seppure alleggeriti da un parziale ritardo nella raccolta statistica riferita al weekend che come di consueto sarà recuperata nei prossimi giorni appesantendo al contrario il bilancio del mercoledì o del giovedì).

Stabile inoltre attorno a 5500 il totale dei ricoveri, a conferma della tenuta apparente della barriera immunitaria garantita dai vaccini (anche dopo 20 giorni dalla fine di tutte le maggiori restrizioni del lockdown decisa per l'Inghilterra dal governo di Boris Johnson, obbligo di mascherina inclusa) in un Paese che si avvia verso le 87 milioni di dosi somministrate: con l'89% della popolazione over 18 residente 'coperta' dalla prima fiala e il 74,8% dall'intero ciclo vaccinale.

