VIRUS ANIMALE - SCIENZIATI AMERICANI HANNO SCOPERTO CHE IL COVID STA DILAGANDO TRA I CERVI SELVATICI, UNA SPECIE CHE NEGLI STATI UNITI CONTA 30 MILIONI DI ESEMPLARI - IL CONTAGIO PROVIENE DALL'UOMO, MA ANCHE TRA ANIMALI - IL RISCHIO E' ALTO: OLTRE A SVILUPPARE NUOVE VARIANTI, I CERVI POTREBBERO CONSENTIRE ALLE MUTAZIONI CHE NON INFETTANO PIU' GLI UMANI, COME ALFA, DI CONTINUARE A RIPRODURSI E TORNARE IN UN SECONDO MOMENTO...

Dagotraduzione dalla Nbc

Cervi selvatici 5

Negli Stati Uniti è stato riscontrato che gli esseri umani hanno infettato i cervi selvatici con il Covid-19, e, secondo studi recenti, ci sono prove che il virus si sia diffuso tra gli animali, complicando il percorso di uscita dalla pandemia.

In uno studio pubblicato il mese scorso su Nature, gli scienziati hanno tamponato le narici di un cervo dalla coda bianca in Ohio e hanno trovato prove di almeno sei contagi separati tra gli esseri umani e i cervi. Circa un terzo dei cervi campionati aveva infezioni attive o recenti. Ricerche simili in Iowa su tessuti di animali uccisi in strada e cervi cacciati hanno trovato prove diffuse del virus.

La ricerca suggerisce che il coronavirus potrebbe prendere piede nella specie che conta circa 30 milioni di esemplari negli Stati Uniti. Non sono stati segnalati casi di diffusione del Covid dai cervi all'uomo, ma è possibile che succeda, affermano gli scienziati.

Cervi selvatici 4

È un promemoria che ci ricorda quanto la salute umana sia intrecciata con quella degli animali e che la disattenzione verso altre specie potrebbe prolungare la pandemia e complicare la ricerca per controllare il Covid.

La circolazione diffusa e prolungata del virus nei cervi potrebbe rappresentare un rischio per le persone se le mutazioni nei cervi creano una nuova variante. Una popolazione di animali selvatici che ospita il virus potrebbe anche conservare varianti che non circolano più tra gli umani ora e consentire loro di tornare in seguito.

Cervi selvatici 3

«L'assoluta possibilità che queste cose stiano accadendo e che siano sconosciute rende tutto questo molto inquietante», ha detto Suresh Kuchipudi, un virologo della Pennsylvania State University. «Potremmo essere colti di sorpresa con una variante completamente diversa».

All'inizio della pandemia, gli scienziati erano preoccupati che il virus potesse passare dall'uomo ad altri animali. Uno studio ha trovato molti mammiferi con recettori che potrebbero consentire al virus di legarsi alle loro cellule, e i cervi sono tra quelli ad alto rischio. Così hanno cominciato a indagare.

Cervi selvatici 2

Innanzitutto, in uno studio di laboratorio, i ricercatori hanno spruzzato sul naso di quattro cerbiatti il coronavirus infettivo per verificare se il virus potesse infettarli. Hanno anche portato due cervi sani nella stessa stanza, tenendoli separati con una barriera di plexiglass che non raggiungeva il soffitto.

«Avevamo quattro animali inoculati e due animali di contatto. Tutti sono stati infettati e hanno diffuso quantità significative di virus infettivo. È stata una sorpresa», ha affermato Diego Diel, professore associato di virologia alla Cornell University, che ha contribuito a guidare la ricerca.

Cervi selvatici

Il cervo molto probabilmente ha condiviso il virus attraverso le secrezioni nasali che hanno viaggiato attraverso la barriera per via aerea. Il cervo infetto non ha mostrato sintomi evidenti.

I cervi viaggiano spesso in branchi e si toccano il naso, rendendo la trasmissione una preoccupazione.

Così gli scienziati federali hanno testato campioni di sangue di cervi selvatici in Illinois, Michigan, New York e Pennsylvania. Alla fine hanno testato 624 campioni, scoprendo che circa il 40% dei campioni raccolti l'anno scorso aveva anticorpi che suggerivano un'infezione passata.

cervi 6

Gli ultimi studi forniscono prove di infezione attiva e recente.

Nello studio peer-reviewed dell'Ohio State University, il 35,8 percento di 360 cervi ruspanti è risultato positivo attraverso tamponi nasali. I ricercatori sono stati in grado di coltivare il virus per due campioni, il che significa che potevano coltivare virus vivi.

E dopo aver esaminato le relazioni genetiche tra i virus di 14 cervi, «abbiamo prove che si verifica una trasmissione da cervo a cervo», ha detto un autore dello studio, Andrew Bowman, professore associato di medicina preventiva veterinaria presso l'Ohio State University. I ricercatori hanno scoperto sei mutazioni nei cervi che sono rare nelle persone.

cervi 5

Uno studio preprint condotto da Kuchipudi di Penn State ha trovato il coronavirus nei linfonodi di 94 dei 283 cervi che sono stati cacciati o uccisi dai veicoli in Iowa nel 2020.

Entrambi gli studi suggeriscono che il virus si è riversato dagli esseri umani ai cervi più volte in diversi luoghi. Gli studi affermano che i comuni genomi virali che circolavano negli esseri umani all'epoca circolavano anche nei cervi.

cervi 4

I ricercatori non possono dire con certezza come i cervi vengano infettati o se il virus persisterà nella specie. I cervi, onnipresenti in molte comunità statunitensi, sono tra i grandi mammiferi più abbondanti nel paese.

«Se stanno mantenendo il virus, è un altro ospite che dobbiamo esaminare per le varianti future per valutare se i vaccini attuali saranno interessati e come dobbiamo controllare la diffusione», ha detto Bowman. «Complica notevolmente le cose».

Se il virus si afferma sul lungo termine, affermano gli scienziati, presenta diversi potenziali rischi.

cervi 3

La circolazione nei cervi potrebbe consentire alle varianti che non infettano più gli esseri umani, come ad esempio la variante alfa, di continuare a riprodursi negli animali. Ciò darebbe a quei ceppi il potenziale per reintrodurre se stessi anche nelle persone, ha detto Kuchipudi.

In un altro scenario, la trasmissione diffusa potrebbe consentire al virus di accumulare mutazioni nei cervi ed evolversi in modo diverso prima di diffondersi nelle persone con nuove caratteristiche.

È quello che è successo negli allevamenti di visoni olandesi nel 2020. Dopo che il virus si è diffuso dalle persone ai visoni, è tornato con nuove mutazioni per infettare gli esseri umani. La variante visone mostra che «il ritorno di fiamma è possibile», ha detto Diel.

Se i cervi ospitano il coronavirus, potrebbero trasmetterlo anche ad altri animali. «Ogni volta che il virus salta in una specie diversa, ciò potrebbe portare all'adattamento», ha detto Kuchipudi.

cervi 2

E in uno scenario che alcuni scienziati considerano improbabile, il virus potrebbe ricombinarsi con altri coronavirus già stabiliti nei cervi per creare un virus ibrido.

«Ci sono coronavirus endemici negli animali, alcuni li conosciamo e molti non li conosciamo», ha detto Kuchipudi. «La ricombinazione potrebbe dare origine a una variante completamente diversa che può essere molto diversa dal virus genitore e potrebbe avere abilità alterate».

Queste sono preoccupazioni a lungo termine se i cervi saranno, in effetti, un ospite permanente. Finora, i ricercatori non hanno trovato il virus che si sposta dai cervi alle persone o scoperto una nuova variante solo nei cervi.

cervi 1

«Il rischio maggiore per le persone rimane ancora la trasmissione del virus da persona a persona», ha affermato Tom DeLiberto, vicedirettore del National Wildlife Research Center, che sta aiutando a guidare gli sforzi federali per identificare il coronavirus nella fauna selvatica. «Potrebbe cambiare in seguito? Assolutamente sì, ed è per questo che stiamo facendo queste cose per capire cosa sta succedendo ai cervi».

L'American Rescue Plan Act ha fornito 6 milioni di dollari ai ricercatori per studiare il coronavirus nei cervi dalla coda bianca. DeLiberto ha affermato che i ricercatori stanno cercando il virus tra i cervi in 30 stati.

Separatamente, gli scienziati stanno raccogliendo campioni di sangue da altri animali, come coyote, puzzole e procioni, per vedere se qualcuno di loro ha anticorpi. «Se lasciamo che il virus continui a circolare tra gli esseri umani, non stiamo solo mettendo in pericolo il settore vulnerabile della nostra popolazione, ma potremmo anche mettere in pericolo i nostri animali e l'ambiente», ha affermato Kuchipudi.