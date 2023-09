29 set 2023 17:22

VIRUS CAPITALE – IL SINDACO DI ROMA ROBERTO GUALTIERI HA IL COVID – IL PRIMO CITTADINO DEM FA SAPERE: “STO BENE, MA PER IL MOMENTO DEVO RIMANERE A CASA” (MA PURE SE VA AL CAMPIDOGLIO LA DIFFERENZA NON SI NOTA...) – OGGI HA DOVUTO PARTECIPARE IN VIDEOCOLLEGAMENTO ALLA CONFERENZA STAMPA SULL'EX FIERA DI ROMA IN CAMPIDOGLIO