IL VIRUS CI HA RESO PIU' STRONZI - A MANCHESTER 6 MILA PERSONE HANNO PARTECIPATO A DUE RAVE CLANDESTINI, SFANCULANDO TUTTE LE NORME ANTI CORONAVIRUS - RISULTATO? UN 20ENNE PASSATO ALL’ALTRO MONDO DOPO UN’OVERDOSE, UNA RAGAZZA STUPRATA E TRE ACCOLTELLATI - GLI SVALVOLATI HANNO ACCOLTO LA POLIZIA, INTERVENUTA PER BLOCCARE I MEGA ASSEMBRAMENTI, CON IL LANCIO DI SASSI E BOTTIGLIE E… - VIDEO

Da “il Messaggero”

C'è forte preoccupazione nell'Inghilterra nord occidentale. Circa 6.000 persone hanno preso parte a due rave illegali nell'area metropolitana di Manchester, organizzati in aperta violazione alle norme anti coronavirus, con un bilancio drammatico - al netto di possibili conseguenze per la diffusione del Covid: un uomo è morto di overdose, una donna è stata violentata e tre persone sono state accoltellate.

Lo riferisce la Bbc citando la polizia locale. In 4.000 si sono presentati al primo rave, sabato sera al Daisy Nook Country Park di Droylsden, dove un ventenne è morto di sospetta overdose. Altre duemila persone hanno preso parte al secondo raduno a Carrington, dove ci sono stati gli accoltellamenti (un ferito diciottenne è in pericolo di vita) e lo stupro di una diciottenne.

La polizia ha detto che i partecipanti hanno accolto gli agenti intervenuti per far cessare il raduno con lancio di sassi e bottiglie, danneggiando un'auto della Greater Manchester Police. Tutte le autorità locali e i vertici della polizia hanno condannato la decisione di tenere i rave.

Bev Hughes, vicesindaco della città metropolitana di Manchester, ha detto che i fornitori di servizi che hanno contribuito ai rave saranno inseriti una black-list: «Queste persone irresponsabili hanno sottratto tempo vitale alle polizia e creato un vero pericolo per loro stessi e le loro comunità».

