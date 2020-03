UN VIRUS A CORTE – LA GRAN BRETAGNA TREMA DOPO LA NOTIZIA CHE IL PRINCIPE CARLO HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS: SI STUDIANO I SUOI SPOSTAMENTI PER CAPIRE LE PERSONE CON CUI È ENTRATO IN CONTATTO E SOPRATTUTTO SE HA INCONTRATO LA REGINA (L’ULTIMA VOLTA RISALE AL 13 MARZO A BUCKINGHAM PALACE) – L’INCONTRO CON ALBERTO DI MONACO E I SEI IMPEGNI PUBBLICI: GLI SPOSTAMENTI DELL’EREDE AL TRONO - VIDEO

Trema la corona inglese. La notizia della positività al coronavirus del principe Carlo mette in angoscia gli inglesi preoccupati non solo per le sorti del futuro erede al trono, ma soprattutto per la possibilità che abbia potuto incontrare la Regina e il principe Filippo. C’è infatti il rischio che il principe fosse già contagiato quando ha incontrato, seppur per breve tempo, la madre lo scorso 13 marzo.

Ma quali sono stati i movimenti di Carlo degli ultimi giorni? E soprattutto da dove arriva il contagio? Sui media inglesi si fa sempre più insistente l’ipotesi che il contagio sia avvenuto il 10 marzo tramite il principe Alberto di Monaco, risultato positivo quattro giorni fa.

Negli ultimi 16 giorni Carlo ha partecipato ad almeno sei impegni pubblici incontrando centinaia di persone tra cui una serie di star durante il Prince's Trust alla Royal Albert Hall due settimane fa.

Il Principe di Galles è andato a Buckingham Palace l’ultima volta il 12 marzo per svolgere investiture per conto della Regina, che ha anche "brevemente" incontrato. Non ha visto, invece, il padre, il 98enne principe Filippo, che si trova al Castello di Windsor dove è stato raggiunto pochi giorni fa anche dalla sovrana. L’ultima volta che Carlo ha visto Filippo pare sia stato durante i colloqui della Megxit.

William e Kate sono ad Anmer Hall a Norfolk, mentre Harry e Meghan sono tornati in Canada. Entrambe le coppie hanno visto Carlo al Commonwealth Service nell'Abbazia di Westminster lo scorso 9 marzo.

Due giorni dopo, l'11 marzo, Carlo ha anche incontrato una serie di celebrità al “Prince's Trust Awards 2020” a Londra, a cui hanno partecipato Ant e Dec, Philip Schofield, Fearne Cotton, Pierce Brosnan, Richard E Grant, Ronnie Wood, Dina Asher-Smith e Craig David.

La sera del 12 marzo, dopo le investiture a Buckingham Palace, il Principe di Galles ha avuto una cena alla Mansion House di Londra con il Lord Mayor della City di Londra e l'Alto Commissario per l'Australia. Questo è il suo ultimo impegno pubblico. Tuttavia da allora ha avuto anche una serie di incontri privati. Ora è a Birkhall, la sua casa Balmoral, con Camilla. Il 22 marzo ha iniziato a sentirsi male. Lunedì è stato sottoposto al tampone e oggi è stata divulgata la notizia della sua positività al Covid-19.

