9 gen 2021 18:53

IL VIRUS DILAGA IN TUTTA EUROPA: QUASI 20 MILA NUOVI CASI IN ITALIA, 24 MILA IN GERMANIA, 59 MILA NEL REGNO UNITO – NELLE ULTIME 24 ORE LE VITTIMENEL NOSTRO PAESE SONO 483 - IL TASSO DI POSITIVITÀ È SCESO ALL'11,6% (-0,9%) RISPETTO A IERI. I PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA IN ITALIA SONO AUMENTATI DI 6 UNITÀ