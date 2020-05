21 mag 2020 09:25

VIRUS LIBERA TUTTI – MICHAEL COHEN, EX AVVOCATO DI TRUMP IN PRIGIONE PER IL RUSSIAGATE, SARÀ SCARCEREATO OGGI PER I RISCHI LEGATI ALL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS – SCONTERÀ IL RESTO DELLA CONDANNA (UN ANNETTO) AI DOMICILIARI