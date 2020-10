6 ott 2020 19:43

IL VIRUS MUST GO ON – IL COVID-19 NON FERMA LA PARIS FASHION WEEK: NONOSTANTE PARIGI SIA IN SEMI-LOCKDOWN E IL NUMERO DEI CONTAGI CONTINUI A GALOPPARE, CHANEL HA PORTATO IN PASSERELLA LE SUE MODELLE DAVANTI A UN PUBBLICO DI UN CENTINAIO DI PERSONE TUTTE CON MASCHERINA (E POCO DISTANZIAMENTO)… VIDEO