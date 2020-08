IL VIRUS NON VA IN VACANZA – CON LE FERIE ALL’ESTERO AUMENTANO I CONTAGI E I VIROLOGI SI ALLARMANO: NELLE PROSSIME SETTIMANE IL NUMERO DEI POSITIVI “DI RITORNO” AUMENTERÀ CON LE FRONTIERE APERTE E I RAGAZZI CHE FOLLEGGIANO SENZA MASCHERINA – CRESCONO I CASI IN SICILIA: IERI 29 NUOVI POSITIVI, MA IN TUTTA ITALIA I MORTI SONO STATI SOLO 2, COME NON ACCADEVA DAL 21 FEBBRAIO, QUANDO FU IDENTIFICATO IL “PAZIENTE 1” DI CODOGNO

Fabio Di Todaro per “la Stampa”

La buona notizia riguarda il numero dei decessi: 2, come non accadeva dal 21 febbraio. Covid-19, ieri, ha mietuto lo stesso numero di vittime risalenti al giorno dell' identificazione di Mattia, il «paziente 1» di Codogno.

Da quel momento in avanti, per l' Italia, sarebbe iniziata una ripida salita: 250.566 i contagi accertati e oltre 35mila i decessi provocati dal Sars-CoV-2 in meno di otto mesi. Un' ascesa lunga, che non sembra però prossima ad arrestarsi.

Se il dato delle vittime della seconda domenica di agosto è confortante, meno lo è infatti quello riguardante il numero dei nuovi positivi: 463, 116 in più rispetto al dato raccolto sabato (con quasi 15 mila tamponi in meno). Saldo attivo anche per il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2) e per coloro che sono attualmente positivi (13.262, 310 in più rispetto all' 8 agosto).

In 24 ore, invece, 151 persone sono state dimesse o dichiarate guarite al termine dell' isolamento domiciliare (condizione che oggi riguarda 12.455 connazionali).

Non accenna a «piegarsi», dunque, la curva dei contagi da coronavirus.

Nulla di minaccioso, sia chiaro.

Gli infettivologi ripetono da giorni che, in una fase epidemica come quella che sta affrontando l' Italia, un trend altalenante dei nuovi casi è la normalità. Tutti sotto controllo, per il momento, i diversi focolai «accesisi» in tutta Italia.

Molti di questi sono nati da casi di importazione: l' ultimo dei quali a Roma, dove 9 ragazzi sono rientrati da Malta e dalle Baleari positivi al Sars-CoV-2.

Le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Ma è la nuova tipologia di contagi - pressoché inesistenti fino a quando gli italiani non hanno iniziato ad andare in vacanza, anche in Paesi con un quadro epidemiologico peggiore del nostro - a richiamare l' attenzione degli specialisti.

«Dobbiamo essere pronti: nelle prossime due settimane il numero dei contagi di ritorno probabilmente aumenterà», avverte Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di malattie infettive e urgenze infettivologiche dell' ospedale Cotugno di Napoli».

In valore assoluto, il maggior numero di casi continua a registrarsi nelle Regioni del Nord. Per il secondo giorno consecutivo, ai primi due posti del «podio» dei contagi sono finite la Lombardia (71) e l' Emilia Romagna (69).

Sul gradino più basso la Toscana (61), che ha scalzato il Veneto (58) in ragione di un cluster registrato a Carrara e di un aumento dei casi importati da turisti rientrati dalla Grecia e dalla Croazia.

Guardando i numeri nel dettaglio, però, a preoccupare è la crescita dei casi in Sicilia. Nell' Isola, ieri, sono stati registrati 29 nuovi positivi. E tutti gli indici - casi settimanali, pazienti ricoverati in malattie infettive e in terapia intensiva e attualmente positivi - sono in rialzo ormai da tre settimane. Numeri da tenere d' occhio, considerando che quella che si apre oggi sarà la settimana di massima affluenza turistica.

Per far fronte ai rischi legati all' avvicinarsi di Ferragosto, però, le autorità di pubblica sicurezza potrebbero serrare le maglie dei controlli.

Un primo segnale di questo tipo si è avuto nelle scorse ore, con la chiusura della discoteca «Byblos»: un tempio della vita notturna in riviera romagnola (a Misano Adriatico). Due bar sono stati sanzionati anche a Roma, per la mancata osservanza delle norme anti-contagio. I locali da ballo e le spiagge saranno gli osservati speciali delle prossime due settimane.