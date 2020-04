23 apr 2020 15:06

VIRUS OF PHILADELPHIA – ALTRE IMMAGINI CHOC DALL’AMERICA: A PHILADELPHIA I MORTI IN OSPEDALE VENGONO CARICATI SUL PIANALE DI UN PICKUP E PORTATI VIA – LE SALME DOVEVANO ESSERE TRASFERITE A UN DEPOSITO PERCHÉ NON C’È PIÙ SPAZIO PER TUTTI I MORTI. OVVIAMENTE IN BARBA A OGNI PROTOCOLLO – VIDEO