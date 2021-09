IL VIRUS NELLE ORECCHIE – CINQUE DEI PIÙ SEGUITI CONDUTTORI RADIOFONICI NO-VAX AMERICANI SONO MORTI DI COVID - QUESTI PROGRAMMI CONTRIBUISCONO ENORMEMENTE AD ALIMENTARE LE TEORIE COMPLOTTISTICHE - IL PRESIDENTE DI "MEDIA MATTERS": “PENSO CHE MOLTI DEGLI ANTI-VAX PIÙ DANNOSI SONO STATI GUIDATI DAI MEDIA TRADIZIONALI. QUESTI CONDUTTORI RADIOFONICI POSSONO ESSERE..."

Articolo di "The Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Trasmissioni pericolose: i programmi radiofonici anti-vax raggiungono milioni di persone negli Stati Uniti mentre le star muoiono di Covid

Phil Valentine, un importante conduttore radiofonico di destra del Tennessee, aveva pubblicato una canzone chiamata Vaxman, una canzoncina contro la vaccinazione Covid basata sul brano Taxman dei Beatles.

Marc Bernier, un conduttore di Daytona Beach, Florida, si era dichiarato "Mr Anti-Vax". Dick Farrel, anche lui della Florida, esortava i suoi ascoltatori a non farsi vaccinare, e Jimmy DeYoung chiedeva in onda se il vaccino potesse essere una "forma di controllo governativo sul popolo".

Tutti e quattro gli uomini sono morti in agosto di coronavirus. Un quinto conduttore radiofonico conservatore, Bob Enyart, è morto il 13 settembre, settimane dopo aver detto ai suoi ascoltatori di boicottare i vaccini che sono stati "sviluppati immoralmente".

La morte degli uomini, a poche settimane di distanza, ha mostrato sia la profondità del sentimento anti-vaccino tra alcuni conservatori, ma ha anche accennato ai problemi che la talk radio di destra, insieme ad altri media conservatori, sta causando mentre i tassi di vaccinazione negli Stati Uniti hanno rallentato.

La talk radio locale non è spesso menzionata nelle discussioni sui media conservatori e sulla comunicazione in America.

Fox News e i canali televisivi di destra ancora più estremi come Newsmax e One America News attirano i titoli dei giornali, e Facebook è spesso indicato come fonte di teorie cospirative, ma dietro le quinte migliaia di piccole stazioni radio compongono un mosaico di media conservatori in tutti gli Stati Uniti che è apprezzato da milioni di persone – scrive The Guardian.

In termini di diffusione della disinformazione, l'impatto della talk radio non è compreso, ha detto Angelo Carusone, presidente di Media Matters, un cane da guardia dei media progressisti.

"È chiaramente una forza trainante. Molte persone si concentrano comprensibilmente sull'online, specialmente quando si tratta di informazioni anti-vax. Ma la realtà è che, quando la polvere si deposita, penso che quello che scopriremo è che la vera fonte di un sacco di messaggi anti-vax più dannosi è stata guidata in gran parte dai media tradizionali: la radio e le forze tradizionali di destra come Fox News", ha detto.

"Quando pensiamo alla radio, la ragione per cui ha avuto una tale influenza è la portata. Sta ancora raggiungendo il maggior numero di persone. Fox [News] raggiunge un paio di milioni di persone al giorno. La talk radio raggiunge 40 milioni, 60 milioni di persone a seconda del giorno, forse anche di più.

Questi conduttori radiofonici possono essere ancora più espliciti dei loro equivalenti su Fox News. I personaggi della rete televisiva di destra tendono ad essere cauti su come affrontano l'opposizione ai vaccini, esortando gli spettatori a "parlare con un medico" e a prendere le proprie decisioni prima di farsi vaccinare, piuttosto che dire alla gente di evitare le iniezioni.

C'è meno comunicazione diretta anti-vax su Fox News, ma un recente rapporto di Media Matters ha ancora trovato che il 60% della copertura vaccinale della rete "includeva affermazioni che minano o sminuiscono le vaccinazioni".

Queste affermazioni e la produzione della rete lasciano Fox News aperta a suggerimenti di ipocrisia: questa settimana è stato rivelato che la stragrande maggioranza dei dipendenti della Fox Corporation, che comprende Fox News, sono vaccinati, e quelli che non lo sono devono intraprendere test Covid giornalieri per continuare a lavorare.

Un portavoce di Fox News ha indicato al Guardian uno studio del Washington Post che ha scoperto che le persone che ricevevano le loro notizie da Facebook avevano meno probabilità di essere vaccinate di quelle che ricevevano le loro notizie da Fox News. Lo stesso studio ha scoperto che gli spettatori di Fox News avevano meno probabilità di essere vaccinati rispetto alla popolazione generale.

Sulle stazioni radiofoniche di destra in tutto il paese, i conduttori rimangono fedeli alle loro armi - come indicano le recenti morti.

"La radio ha sempre criticato le élite e i media tradizionali, e penso che sia un'estensione di questo mettere in discussione i professionisti della salute pubblica che sono quelli che consegnano, apparentemente dall'alto, questi editti di salute pubblica sempre mutevoli legati a mascherine e vaccini e altre cose", ha detto Brian Rosenwald, uno studioso in residenza presso l'Università della Pennsylvania e autore di Talk Radio's America: How an Industry Took Over a Political Party That Took Over the United States.

Mentre i conduttori radiofonici potrebbero essere la voce pubblica di questo scetticismo, è un malinteso comune che il pubblico sia "burattini", ha detto Rosenwald. Invece, sono i conduttori radiofonici che potrebbero trovarsi "intrappolati da ciò che il pubblico vuole sentire".

All'inizio della pandemia, molti conduttori radiofonici di destra erano pubblicamente scettici e, non volendo perdere gli ascoltatori, e con loro gli inserzionisti, si erano messi all'angolo.

"Non c'è un momento facile per dire: 'Guarda, so di aver messo in discussione i professionisti della salute pubblica, ho messo in discussione l'intera faccenda, ma ora dovresti ascoltarli, vai a farti vaccinare'. In una certa misura il genio è fuori dalla bottiglia a quel punto".

Almeno due dei cinque conduttori radiofonici che sono morti hanno avuto un ripensamento quando si sono ammalati gravemente.

Alla fine di luglio, dopo che Valentine era stato ricoverato da Covid-19, suo fratello Mark Valentine è apparso lui stesso sulla WWTN-FM di Nashville.

"Per coloro che ascoltano, so che se fosse in grado di dirvi questo, vi direbbe: 'Andate a farvi vaccinare. Smettete di preoccuparvi della politica. Smettete di preoccuparvi di tutte le teorie della cospirazione", ha detto Mark Valentine. Suo fratello è morto il 21 agosto.

Anche Farrel, morto il 4 agosto, ha cambiato idea, ha detto al Washington Post la sua amica Amy Leigh Hair.

"Quando si è ammalato molto, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: 'Questa pandemia non è uno scherzo. Fai l'iniezione", ha detto Hair.

"Ha decisamente ammesso di non averla presa sul serio. Alla fine della giornata, era dispiaciuto per questo".

