Chiuse le discoteche in Sardegna si agghindano navi come piste da ballo. Eccoli i barconi che diffondono il virus. Si attende l’indignazione dei soliti noti. pic.twitter.com/RHHDImxAlQ — Giulio Cavalli (@giuliocavalli) August 19, 2020

E' diventato virale in poche ore il video di uno yacht turistico in navigazione nell'arcipelago de La Maddalena apparentemente stracolmo di turisti violando così le norme anti-Covid. La clip ha subito generato indignazione sui social network. Tra i tanti a condividerla anche l'attore e scrittore Giulio Cavalli.

A corredo della clip postata sul suo profilo Twitter si può leggere: "Chiuse le discoteche in Sardegna si agghindano navi come piste da ballo. Eccoli i barconi che diffondono il virus. Si attende l’indignazione dei soliti noti". Tante le repliche degli utenti, che in molti casi puntano il dito contro l'assenza di controlli in Sardegna e il mancato rispetto delle norme di sicurezza su certe imbarcazioni.

Giovanni La Norcia, responsabile della compagnia Virginia Motor Yacht, proprietaria dell'imbarcazione finita nell'occhio del ciclone, e che organizza mini crociere giornaliere a La Maddalena, sentito da La Stampa ha cercato di fare chiarezza sul caso. "Quella clip è stata strumentalizzata, le persone erano affacciate in quel momento e per questo sembra così piena - spiega Giovanni La Norcia.

A bordo erano presenti 123 persone mentre lo yacht a campienza massima può ospitarne 250. Stiamo contingentando gli accessi al 50% rispettando tutte le norme e inoltre in quel momento gli ospiti stavano per scendere. Rilasceremo un comunicato stampa sul nostro sito per fare chiarezza sull'accaduto". Intanto sui social continua la gogna in attesa che si faccia chiarezza.

