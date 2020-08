19 ago 2020 15:11

IL VIRUS SIAMO NOI – UN UOMO NON INDOSSA LA MASCHERINA, TOSSISCE IN FACCIA A UNA SIGNORA E URLA: “HO IL VIRUS”. È SUCCESSO IN UN TRENO IN SICILIA: L’UOMO NON VOLEVA COPRIRSI NASO E BOCCA E QUANDO UN PASSEGGERO CAMPANO LO INVITA A SEGUIRE LE REGOLE LUI SBROCCA: “TERRONI, TORNATEVENE A CASA, SEI UNA MERDA TU E TUTTA NAPOLI, FANGO. LEI NON PUÒ DIRMI COSA DEVO FARE…”