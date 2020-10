7 ott 2020 11:06

IL VIRUS DELLE TESTE DI CAZZO E’ DURO DA DEBELLARE – SI ALLARGA L’INCHIESTA SULLA TRUFFA DEI FINTI TAMPONI A CIVITAVECCHIA – C’E’ IL PRIMO POSITIVO (RISULTATO NEGATIVO AL TEST FARLOCCO) - C'È IL SOSPETTO CHE IL MEDICO ABUSIVO POSSA AVER ESEGUITO DEI FALSI TAMPONI ANCHE NELLA RESIDENZA PER ANZIANI IN CUI LAVORAVA - NON SOLO, C'È UN ALTRO ASPETTO CHE INQUIETA: IL FALSO MEDICO POTREBBE AVER UTILIZZATO PIÙ VOLTE LO STESSO STICK SU PIÙ PERSONE…