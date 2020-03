6 mar 2020 16:15

VIRUS IN THE UK - IN UN SUPERMERCATO A SUD DI LONDRA SI DISINFETTANO LE MANI DEI CLIENTI PRIMA DI FARLI ENTRARE: UN UOMO HA REGISTRATO LA SCENA DELLA FILA ALL’INGRESSO CON LE PERSONE CHE ATTENDEVANO DILIGENTEMENTE IL TURNO PER ESSERE “RIPULITI” – INTANTO IN GRAN BRETAGNA SI IMPENNANO I CONTAGI: SALITI A 163 I POSITIVI… VIDEO