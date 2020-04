17 apr 2020 08:20

VIRUS IN THE USA – NELLE ULTIME 24 ORE NEGLI STATI UNITI SONO MORTE 4591 PERSONE: SI TRATTA DEL NUMERO PIÙ ALTO DI DECESSI IN UN GIORNO DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA, PORTANDO IL TOTALE QUASI A 35MILA. IN AMERICA I POSITIVI SONO 678MILA