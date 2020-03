VIRUS UPDATE! - I CONTAGI NEL MONDO HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 90 MILA, CON 3117 MORTI - PRIMO CONTAGIO IN LETTONIA: E’ UN PAZIENTE TORNATO DA VERONA - ABBIAMO SMOLLATO IL VIRUS ANCHE IN MAROCCO: IL PRIMO POSITIVO RISIEDE IN ITALIA - LA CINA IMPONE LA QUARANTENA DI 14 GIORNI A TUTTI COLORO IN ARRIVO DA COREA DEL SUD, GIAPPONE, IRAN E ITALIA…

CORONAVIRUS: OLTRE 90 MILA CASI NEL MONDO, 3.117 MORTI

xi jinping con la mascherina 5

(ANSA) - L'epidemia di coronavirus ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia dei 90 mila. E' quanto emerge dal rilevamento in tempo reale dell'università americana Johns Hopkins, secondo cui i contagi accertati finora sono 90.937. Sempre secondo i dati, le vittime sono 3.117, quelle guarite 48.101.

PRIMO CONTAGIO IN LETTONIA, PAZIENTE TORNATA DA VERONA

(ANSA-AFP) - La Lettonia ha identificato il primo caso di coronavirus sul suo territorio, una donna tornata dall'Italia. Lo hanno annunciato i servizi medici del Paese baltico. La cittadina lettone, la cui identità ed età non sono state rese note, è tornata sabato da Verona su un volo che ha fatto scalo a Monaco. E' ora ricoverata in ospedale con suo figlio, che non presenta sintomi. Il resto della sua famiglia è stato messo in quarantena a casa per i prossimi 14 giorni.

xi jinping con la mascherina 6

CORONAVIRUS:PRIMO CASO IN MAROCCO, RIENTRATO DA ITALIA

(ANSA) - Primo caso di coronavirus in Marocco: si tratta di un cittadino marocchino che risiede in Italia, ha reso noto il ministro della Salute. L'uomo è ricoverato all'ospedale Moulay Youssef di Casablanca e le sue condizioni non sono preoccupanti. Le autorità hanno avviato le verifiche sulle persone venute in contatto con il paziente e, come prima misura preventiva, hanno annullato la Fiera internazionale dell'Agricoltura ('Siam'), in programma a Meknes dal 14 al 19 aprile.

XI JINPING CON LA MASCHERINA

CORONAVIRUS:PECHINO,QUARANTENA PER ARRIVI DALL'ITALIA

(ANSA) - Tutti coloro in arrivo a Pechino da Paesi esposti al contagio del nuovo coronavirus - Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia - dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni. E' quanto ha annunciato il vice segretario generale del governo municipale della capitale, Chen Bei. La misura, secondo quanto è stato spiegato in un comunicato, coinvolge sia i cittadini cinesi sia gli stranieri. In mancanza di una dimora a Pechino, l'auto-isolamento sarà osservato in un hotel designato.