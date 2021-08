IN VIRUS VERITAS – DICK FARREL, IL CONDUTTORE RADIOFONICO AMERICANO NOTO PER LE SUE POSIZIONI NO-VAX E PRO-TRUMP È MORTO DI CORONAVIRUS – FARREL SI APPELLAVA AI SUOI ASCOLTATORI DICENDO CHE: “LA PANDEMIA NON ESISTE, FAUCI È UN MANIACO BUGIARDO”, MA DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE HA CAMBIATO IDEA: “VACCINATEVI, QUESTO VIRUS NON È UNO SCHERZO, AVREI VOLUTO FARLO ANCHE IO…”

DA www.liberoquotidiano.it

Il coronavirus si è portato via anche Dick Farrel. Il conduttore radiofonico era ben noto al pubblico per le sue posizioni no-vax e di estrema destra. L'uomo, 65enne e sostenitore di Donald Trump, si appellava ai propri ascoltatori ricordando che "la pandemia non esiste, non vaccinatevi". Eppure il Covid lo ha colpito in pieno, causandogli una polmonite bilaterale grave. Quanto basta per fargli cambiare idea.

Se infatti prima di ammalarsi definiva il dottor, braccio destro contro l'emergenza di Joe Biden, Anthony Fauci un "maniaco bugiardo che inciampa nel potere", subito dopo ha cambiato idea. "Vaccinati, questo virus non è uno scherzo, avrei voluto farlo anche io", è stato il messaggio rivolto all'amica Amy Leigh. Sostenitore dell'ex presidente degli Stati Uniti, Farrel ha condotto per anni programmi radiofonici in Florida e ha anche lavorato come redattore per l'agenzia di notizie di destra Newsmax.

Il 65enne appoggiava qualsiasi tesi cospirazionista e sul Covid sottolineava l'importanza di avere un buon sistema immunitario. Una morte, quella di Farrel, che ha sconvolto tutta la comunità statunitense di no-vax. E chissà se dopo l'accaduto qualcuno si convincerà ad accettare per il proprio bene la somministrazione della dose contro il coronavirus, facilitando il ritorno alla normalità.

