7 apr 2022 18:14

E VISSERO TUTTI MALEDUCATI E CONTENTI - GRAMELLINI DI RABBIA DOPO LA CONDANNA A DUE MESI PER LA MAESTRA DI PARMA, COLPEVOLE DI AVER SGRIDATO DEI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE CHE AVEVANO IMBRATTATO DI MERDA IL BAGNO: "NON RIESCO PIÙ NEMMENO AD AVERCELA COI GENITORI CHE HANNO SPORTO DENUNCIA. ME LA PRENDO INVECE CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CHE NON HA SENTITO IL DOVERE DI CONTRO-DENUNCIARLI. DOPO UNA DECISIONE COME QUESTA, QUALE INSEGNANTE OSERÀ ANCORA ALZARE LA VOCE DAVANTI ALLE MALEFATTE DEI SUOI ALLIEVI?"