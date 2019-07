VITA AMARA PER PALAMARA - IL PM COINVOLTO NELLO SCANDALO NOMINE E ACCUSATO DI CORRUZIONE VIENE SOSPESO DAL CSM - LA DECISIONE DEL COLLEGIO DISCIPLINARE È ARRIVATA ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DEL PROCURATORE GENERALE RICCARDO FUZIO, FINITO ANCHE LUI NELLA BUFERA E INDAGATO PER RIVELAZIONE DI SEGRETO PROPRIO A PALAMARA, AL QUALE AVREBBE RIFERITO DELL'INDAGINE A SUO CARICO

Il magistrato Luca Palamara, ex presidente dell'Anm indagato per corruzione, è stato sospeso. Il pm romano, al centro dello scandalo sulle nomine, è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. La decisione del collegio disciplinare del Csm è arrivata accogliendo la richiesta del procuratore generale Riccardo Fuzio, finito anche lui nella bufera e indagato per rivelazione di segreto proprio a Palamara, al quale avrebbe riferito dell'indagine a suo carico. Ieri il Csm aveva deciso il trasferimento chiesto in prevenzione da Palamara per evitare una procedura d'ufficio per incompatibilità.

