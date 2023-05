LA VITA AMARA DI PAOLO STORARI – LA PROCURA GENERALE DI CASSAZIONE HA CHIESTO ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM DI RINVIARE A GIUDIZIO IL PM MILANESE, PER LA CONSEGNA, NEL 2020, DEI VERBALI DI PIERO AMARA SULLA LOGGIA UNGHERIA A PIERCAMILLO DAVIGO – STORARI, ASSOLTO NEL PENALE, AVREBBE LESO LA RISERVATEZZA DEI PRESUNTI APPARTENENTI ALLA LOGGIA, AVREBBE COMMESSO UNA “GRAVE SCORRETTEZZA VERSO LA PROCURA” ACCUSANDOLA DI INERZIA, E...

La Procura Generale di Cassazione chiede alla sezione disciplinare del Csm di rinviare a giudizio […] il pm milanese Paolo Storari, nel penale assolto in via definitiva per la consegna nell’aprile 2020 al membro Csm Piercamillo Davigo dei verbali di Amara su «loggia Ungheria», a suo avviso non trattati con adeguata urgenza dai capi per separare vero dal falso.

Oltre all’aver «leso la riservatezza dei soggetti indicati da Amara come appartenenti alla loggia» con la consegna di atti segreti «a un terzo non autorizzato», e oltre all’aver «violato le norme di trasmissione al Csm», i pg Cuomo e Perelli […] contestano a Storari la «grave scorrettezza verso il procuratore Francesco Greco e la vice Laura Pedio» di averli «accusati con Davigo di inerzia nelle indagini, pur avendo omesso» prima «qualsiasi formalizzazione di dissenso»; e così di aver «chiesto a Davigo di condizionare l’attività del suo ufficio», poi «continuando a lavorare con Pedio come se nulla fosse».

Il quarto addebito è, allorché un giornalista del Fatto Quotidiano nell’ottobre 2020 portò in Procura i verbali ricevuti anonimi, «non essersi astenuto» dalle indagini «pur avendo un conflitto di interesse per esser colui che quei verbali aveva consegnato a Davigo».

I rilievi ricalcano il quadro di 2 anni fa […], quando le risposte del pm indussero il Csm a respingerne il trasferimento d’urgenza chiesto dall’allora pg di Cassazione Giovanni Salvi.

