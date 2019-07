28 lug 2019 08:50

VITA PUBBLICA DA INVESTIGATORE PRIVATO: "UN MARITO MI AVEVA CHIESTO DI CONTROLLARE LA MOGLIE TEMENDO DI ESSERE TRADITO. IN REALTA' LEI AVEVA MESSO SU UNA CASA D'APPUNTAMENTI IN CUI SI PROSTITUIVA PER ARROTONDARE'' - I RACCONTI AI ''LUNATICI'' DI RADIO2: ''TANTI MI CHIAMANO PER FAR CONTROLLARE I FIGLI. HO VISTO UNA DODICENNE ASSUMERE COCAINA. LA MAGGIOR PARTE MI CHIAMA PER…''