VITA SPEZZATA – INCIDENTE IN MOTO PER DUE FIDANZATI LOMBARDI IN RITORNO DAL CONCERTO DI ERNIA A BRESCIA: STELLA MUTTI, 19 ANNI, VIENE SBALZATA DALLA SELLA, CADE SULL’ASFALTO E MUORE. IL FIDANZATO 22ENNE SE L’È CAVATA. LA MOTO SI SAREBBE SCONTRATA CON UN’AUTO DI UN 25ENNE RISULTATO POSITIVO ALL’ALCOL TEST. POCO CHIARA LA DINAMICA DELLO SCHIANTO, MA PARE CHE LA MOTO STESSE FACENDO UN SORPASSO QUANDO... - L'ADDIO DI ERNIA: "PENSO A TE UCCISA DA UN UBRIACO"

Da www.ilmessaggero.it

Dramma in Lombardia. Una serata tra giovani fidanzati. Lei, Stella, 19 anni, lui, Ivan 22, vanno ad un concerto del rapper Ernia, nella periferia di Brescia. Finita la musica, salgono sulla moto per tornare a casa, quando intorno all'1.30, entrano in collisione con un'auto che sta davanti a loro, cadono a terra, ma il ragazzo si salva, Stella Mutti invece non ce la fa.

Il conducente della macchina, un ragazzo di 25 anni, è risultato positivo all'alcol test e nel sangue sarebbero state riscontrate anche tracce di droga. Nei suoi confronti, però, non è scattata alcuna misura restrittiva - anche se è indagato a piede libero - perché la dinamica dell'incidente non è ancora chiara e non ci sarebbero telecamere nell'area in cui si è verificato l'incidente.

STORIA D'AMORE - I due giovani fidanzati stavano insieme da poco tempo, poco più di un mese ed avevano scelto di trascorrere una calda serata d'agosto cantando ad un concerto. Quando hanno deciso di tornare a casa, sulla strada hanno incontrato un fuoristrada, che secondo le informazioni raccolte dagli agenti di polizia, avrebbe percorso quel tratto a passo d'uomo, sotto i 10 chilometri orari, mentre Ivan alla guida della moto, avrebbe tentato un sorpasso proibito.

Secondo un automobilista testimone della scena e dai primi accertamenti della Polstrada, un attimo prima dello scontro mortale, la moto e la jeep erano ferme al semaforo, ma quando è scattato il verde, entrambi sono partiti; la macchina, davanti, dopo alcuni metri avrebbe girato a sinistra, mentre la moto con i due ragazzi in sella, si sarebbe spostata sulla sinistra per effettuare il sorpasso.

