VITE IN FUMO - SECONDO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI TORONTO, CHI FA USO DI MARIJUANA HA UNA PROBABILITA' DEL 22% PIU' ALTA DI FINIRE IN OSPEDALE PER UN QUALSIASI MOTIVO - LO STUDIO HA ANALIZZATO LE CARTELLE CLINICHE DI OLTRE 30.000 RESIDENTI DELL'ONTARIO, IN CANADA, PER UN PERIODO DI SEI ANNI - "LA PRINCIPALE CAUSA DI RICOVERO SONO STATE LE LESIONI FISICHE, SEGUITE DAI PROBLEMI RESPIRATORI E..."

Dagotraduzione dalla Cnn

Chi fa uso di marijuana creativa a una probabilità maggiore di finire al pronto soccorso o ricoverato in ospedale per un qualsiasi motivo. Lo ha scoperto un nuovo studio dell’Università di Toronto: «l'uso di cannabis non è così benigno e sicuro come alcuni potrebbero pensare», ha affermato l'autore dello studio Nicholas Vozoris, assistente professore e ricercatore clinico presso la divisione di pneumologia.

«Il nostro studio dimostra che l'uso di questa sostanza è associato a gravi esiti negativi, in particolare visite e ricoveri in pronto soccorso», ha detto Vozoris in una e-mail.

Rischio di ricovero significativo

Lo studio, pubblicato lunedì sulla rivista BMJ Open Respiratory Research, ha esaminato i dati delle cartelle cliniche nazionali di oltre 30.000 residenti dell'Ontario, in Canada, di età compresa tra i 12 e i 65 anni in un periodo di sei anni.

Lo studio ha rivelato che rispetto alle persone che non facevano uso di marijuana, i consumatori di cannabis avevano il 22% in più di probabilità di recarsi al pronto soccorso o di essere ricoverati in ospedale.

La scoperta è rimasta valida anche dopo aver aggiustato l'analisi per oltre 30 altri fattori confondenti, tra cui l'uso illecito di droghe, l'uso di alcol e il fumo di tabacco.

«Le lesioni fisiche sono state la principale causa di visite al pronto soccorso e ricoveri in ospedale tra i consumatori di cannabis, seguite da problemi respiratori», ha detto Vozoris.

Secondo uno studio del 2021, i fumatori di marijuana avevano livelli ematici e urinari più elevati di diverse tossine legate al fumo come naftalene, acrilamide e acrilonitrile rispetto ai non fumatori. Il naftalene è associato ad anemia, fegato e danni neurologici, mentre l'acrilamide e l'acrilonitrile sono stati associati al cancro e ad altri problemi di salute.

Un altro studio condotto l'anno scorso ha rilevato che gli adolescenti avevano circa il doppio delle probabilità di riferire di "affanno o fischi" al petto dopo aver svapato marijuana rispetto a dopo aver fumato sigarette o usato sigarette elettroniche.

Corpo di ricerca in crescita

Numerosi studi hanno mostrato un'associazione tra uso di marijuana e lesioni, sia fisiche che mentali.

Secondo uno studio del 2021, l'uso massiccio di marijuana da parte di adolescenti e giovani adulti con disturbi dell'umore, come depressione e disturbo bipolare, è stato collegato a un aumento del rischio di autolesionismo, tentativi di suicidio e morte.

Un altro studio del 2021 ha rilevato che i consumatori abituali di cannabis, compresi gli adolescenti, si presentano sempre più spesso al pronto soccorso lamentandosi di un grave disturbo intestinale noto come "sindrome da iperemesi da cannabis" o CHS.

La condizione provoca nausea, forte dolore addominale e vomito prolungato «che possono andare avanti per ore», ha detto alla Galileus Web il dottor Sam Wang, specialista in medicina d'urgenza pediatrica e tossicologo presso il Children's Hospital Colorado in una precedente intervista.

Una revisione pubblicata all'inizio di quest'anno ha esaminato studi su oltre 43.000 persone e ha riscontrato un impatto negativo del tetraidrocannabinolo o THC, il principale composto psicoattivo della cannabis, sui livelli più elevati di pensiero del cervello.

Per i giovani, questo impatto può «di conseguenza portare a una riduzione del livello di istruzione e, negli adulti, a scarse prestazioni lavorative e guida pericolosa. Queste conseguenze possono essere peggiori negli utenti regolari e pesanti», coautore Dr. Alexandre Dumais, professore associato di psichiatria clinica all'Università di Montreal ha detto alla CNN in una precedente intervista.

In un momento in cui «i sistemi sanitari sono già ridotti in tutto il mondo a seguito della pandemia di Covid e con tempi economici difficili... il consumo di cannabis è in aumento in tutto il mondo», ha affermato Vozoris.

«I risultati del nostro studio dovrebbero far scattare "campanelli d'allarme" nelle menti del pubblico, degli operatori sanitari e dei leader politici», ha affermato nella sua e-mail.