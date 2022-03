LA VITTORIA AGLI OSCAR DI ARIANA DEBOSE, 31ENNE AFRO-LATINA E PRIMA ATTRICE NERA QUEER A PORTASI A CASA UNA STATUETTA - NEL REMAKE DI “WEST SIDE STORY”, IL PRIMO MUSICAL DI STEVEN SPIELBERG, INTERPRETA ANITA, LO STESSO PERSONAGGIO CHE SESSANT'ANNI FA AVEVA PREMIATO RITA MORENO CON UN ALTRO OSCAR: “PER CHI HA MAI MESSO IN DUBBIO LA VOSTRA IDENTITÀ VI RICORDO CHE C'È UN POSTO PER TUTTI…” - VIDEO

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

ariana debose 9

Ariana DeBose ha fatto la storia e ha vinto un Oscar. La 31enne, di rosso vestita, ha portato a casa la statuetta come migliore attrice non protagonista per West Side Story, il primo musical di Steven Spielberg. Le altre nominate erano Jessie Buckley (La figlia Oscura), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (Il potere del cane) e Aunjanue Ellis (King Richard).

ariana debose 5

DeBose è la prima attrice nera queer a vincere l'Oscar. Nel remake di Spielberg interpreta Anita, lo stesso personaggio che sessant'anni fa aveva premiato Rita Moreno con un altro Oscar. «Adesso avete capito perché Anita dice “voglio vivere in America”?», ha dichiarato l'attrice, emozionatissima, «perché anche in questo mondo folle si possono realizzare i sogni.

ariana debose 7

Se dovessi ringraziare tutte le persone che mi hanno portato qui staremmo insieme fino ai prossimi Oscar. È il massimo della vita, e un grazie lo devo a Rita Moreno che è stata fantastica. Sono così grata, la tua Anita ha aperto la strada a tonnellate di Anite come me, e ti amo».

ariana debose 3

E ancora, ha proseguito con i ringraziamenti: «Grazie a mia mamma, che è qui con me stasera». E poi si è rivolta a se stessa bambina: «Immagina questa bambina seduta sul sedile posteriore di una Ford Focus, guardala negli occhi. E ora guarda questa ragazza nera, queer, afroamericana, che ha trovato il coraggio attraverso l'arte e ora è qui che festeggia. Per chi ha mai messo in dubbio la vostra identità vi ricordo che c'è un posto per noi, c'è un posto per tutti».

ariana debose 8 ariana debose 2 ariana debose 6 ariana debose 11 ariana debose 4 ariana debose 10 ariana debose 1

ariana debose oscar ariana debose miglior attrice non protagonista rachel zegler, stephen spielberg, ariana debose rachel zegler, stephen spielberg, ariana debose 2 ariana debose west side story 2021 ariana debose ariana debose rachel zegler west side story 2021 ariana debose west side story ariana debose ariana debose