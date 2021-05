1 mag 2021 09:30

UNA VITTORIA PER IL PORTAFOGLIO - CHIARA FERRAGNI NON SA PIÙ COME FARE SOLDI E LANCIA LA LINEA DI VESTITINI DEDICATA ALLA FIGLIA VITTORIA: COMPLETINI PER NEONATE FINO A NOVE MESI A PREZZI DA CAPOGIRO ACCESSIBILI A SCIURE MILANESI CHE NON SANNO COME SPENDERE I SOLDONI – PER UNA SALOPETTE IN MAGLIA DI LANA E CASHMERE BISOGNA SGANCIARE 216 EURO, MA I FAN SI INCAZZANO PER…