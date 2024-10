VITTORIONE IN LOVE – CECCHI GORI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA SUA STORIA D'AMORE CON BARBARA, LA COMPAGNA-BADANTE CUBANA CHE VIVE CON LUI DA 4 ANNI: “MI STA VICINO. E’ UN AMORE NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ AMPIA. UN RAPPORTO DOLCE, FEMMINILE E PROTETTIVO. SONO STATO FORTUNATO” – LA DONNA, NATA A L’HAVANA, È RISERVATISSIMA E AMA STARE SEMPRE UN PASSO INDIETRO. L'OPPOSTO DELLE EX DEL PRODUTTORE, RITA RUSIC E VALERIA MARINI, CON CUI È RIMASTO IN OTTIMI RAPPORTI…

Gabriella Sassone per Dagospia

vittorio cecchi gori con barbara - Emilio e Stefano Sturla Furno

Vittorio Cecchi Gori, capelli gellati all’indietro e occhialoni scuri, ha inaugurato la nuova stagione del format “Wedding Room – 2 mariti in onda”, on air tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 su RID 96.8 FM. Del resto lo aveva promesso quest’estate a Sabaudia ai due conduttori/mariti e cari amici Emilio e Stefano Sturla Furnò.

Vittorione nostro, che rinasce sempre dalle sue ceneri come l’araba fenice, è arrivato puntualissimo a bordo di una Limousine nera che si è fatta larga a stento in una Roma in tilt. A scortarlo fino alla suite numero 4 al decino piano dell’hotel Bettoja Mediterraneo, set del radio-programma, la sua compagna-badante amatissima Barbara.

Emilio e Stefano Sturla Furno vittorio cecchi gori Michelle Marie Castiello

Misterioso il suo cognome, di lei si sa solo che è nata a L’Avana. Accolto dalla editor dell’emittente Michelle Marie Castiello ha ammirato il panorama che si gode dal roof garden esclamando: “Non sapevo questo fosse l’albergo più alto della città”. E nello studio total pink, grazie all’amicizia che lo lega ai due speaker (Emilio è stato il capo ufficio stampa del gruppo Cecchi Gori per anni) il cineproduttore Oscar si è lasciato andare.

Parlando per la prima volta della compagna Barbara che vive con lui ormai da 4 anni e non lo lascia mai solo. Pur rimanendo sempre un passo indietro, non mettendosi mai in mostra e sfuggendo come la peste flash e selfie. Proprio il tipo che ci voleva per Vittorione che si è sempre innamorato di donne forti, strasexy, famose e dal carattere dominante.

BARBARA CON VITTORIO CECCHI GORI

Bellissime le parole che ha usato per lei: “C’è una persona, Barbara, che mi sta vicino. E’ un amore nella sua accezione più ampia. Un rapporto dolce, femminile e protettivo. Sono contento di averla conosciuta. Sono stato fortunato”. Mentre lei sorrideva contenta in un angolo dello studio.

Nel corso dell’intervista Cecchi Gori ha ribadito l’importanza della famiglia: è rimasto, si sa, in buoni rapporti con l’ex moglie Rita ed è legatissimo ai figli Vittoria e Mario. Ed è rimasto anche in amicizia con la storica ex Valeria Marini. Barbara non sembra nemmeno essere gelosa di queste ex illustri.

Emilio e Stefano Sturla Furno vittorio cecchi gori

Parlando di film che raccontano storie di matrimoni, Vittorio ha detto tra il serio e il faceto: “Se uno vede il film “Viaggi di Nozze” di Verdone, da me prodotto, non si sposa più! Io sono sempre stato un sostenitore della famiglia. Quando mi sono sposato nel 1983 malgrado fossi magro, decisi di mettermi una dieta: ricordo che mi girava un pochino la testa per la fame.

Durante la funzione nella chiesa di San Pietro in Montorio, mi voltai e vidi subito dietro di me i due testimoni, Carlo Verdone e Enrico Montesano, impettiti, uno accanto all’altro e vestiti di blu. All’entrata della chiesa c’erano due carabinieri in uniforme. Ebbi immediatamente un lampo. Mi venne così l’idea di realizzare il film “I due carabinieri”. Un grande successo che, addirittura, una volta in sala, fece aumentare le richieste di arruolamento nell’Arma”.

vittorio cecchi gori valeria marini - foto di rino barillari

Una lunga intervista piacevole e rilassata che ha anche ripercorso la storia della sua vita e della sua immensa produzione cinematografica con successi internazionali come “Il Postino” e “La vita è bella”. Per Vittorio una speciale dedica musicale: il brano “Beautiful that way” cantato da Noa e scritto da Nicola Piovani, che vinse il Premio Oscar come miglior colonna sonora del capolavoro di Benigni nel 1998. A proposito, lo sapevate che Vittorio ha chiamato il suo amato cagnolino Oscar?

vittorio cecchi gori rita rusic vittorio cecchi gori nella sua casa ai parioli VITTORIO CECCHI GORI vittorio cecchi gori emilio sturla furno stefano farinetti