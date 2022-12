18 dic 2022 13:20

VIVE LA TRANS! - INES RAU, LA MODELLA TRANSGENDER FRANCESE E PRESUNTA FIAMMA DI KYLIAN MBAPPÉ, AVREBBE CONFERMATO LA SUA STORIA D'AMORE CON IL CALCIATORE DEL PSG - LA 32ENNE HA RACCONTATO ALLA RIVISTA "ELLE": "FINALMENTE HO TROVATO UN RAGAZZO CHE MI ACCETTA PER COME SONO" - I DUE SONO STATI PIZZICATI INSIEME PER LA PRIMA VOLTA LO SCORSO MAGGIO DURANTE IL FESTIVAL DI CANNES E POI…