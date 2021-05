VIVERE IN ITALIA DA STRANIERO E' UN'ESPERIENZA PER CUORI FORTI - ''INTERNATIONS'' PUBBLICA LA CLASSIFICA ANNUALE DEI POSTI DOVE SI VIVERE MEGLIO DA ESPATRIATI - PRIMI TAIWAN, MESSICO E COSTA RICA. IL NOSTRO PAESE PENULTIMO DOPO IL SUDAFRICA E PRIMA DEL KUWAIT - IL 30% DEGLI STRANIERI CHE SI SONO TRASFERITI NEL BELPAESE E' INSODDISFATTO DELLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA (COME COMPATIRLI...)

Dagotraduzione da Bloomberg

Taiwan, Messico e Costa Rica sono tra i posti migliori in cui espatriare nel 2021. A redigere questa classifica ci pensa da anni l'organizzazione InterNations che valuta costi, facilità della sistemazione e qualità di vita.

In base a quanto emerso nel sondaggio a cui hanno risposto 12.420 espatriati, Taiwan spicca per le cure mediche: il 96% si è detto soddisfatto dell'assistenza sanitaria ricevuta, contro una media globale del 71%. Soddisfazione anche per il lavoro e lo stato dell'economia locale.

Anche Messico e Costa Rica hanno ricevuto punteggi alti e si sono piazzati al secondo e terzo posto di questa classifica: circa l'85% degli intervistati ha affermato che è stato facile stabilirsi in Messico, mentre il 91% degli espatriati ha descritto la popolazione del Costa Rica come «generalmente amichevole». Quattro espatriati su cinque in Messico si sono detti soddisfatti della loro situazione finanziaria e l'84% degli espatriati in Costa Rica ha affermato che il reddito familiare disponibile era «sufficiente o più che sufficiente» per coprire tutte le spese.

Kuwait, Italia e Sud Africa chiudono la classifica. Il Kuwait è arrivato all'ultimo posto per la settima volta in otto anni, guadagnando voti scarsi per la qualità della vita. Alcuni espatriati hanno notato che non c'è niente da fare nel tempo libero. In Italia, il 30% degli espatriati si è dichiarato insoddisfatto della propria situazione finanziaria. E gli espatriati in Sud Africa hanno dato punteggi bassi per via del lavoro instabile e dell'economia locale.

