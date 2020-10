VIVO, MORTO O HICKS (HOPE): ECCO CHI E' LA FEDELISSIMA CHE HA CONTAGIATO TRUMP - L'EX MODELLA 31ENNE INIZIALMENTE A CAPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA CASA BIANCA ERA "MOLTO CONTAGIOSA" MERCOLEDÌ SCORSO QUANDO HA VIAGGIATO IN ELICOTTERO E IN AEREO CON IL PRESIDENTE E ALTRI CONSIGLIERI PER ANDARE IN MINNESOTA. POCHE ORE DOPO È RISULTATA POSITIVA AL TEST - TRUMP E LA HICKS SALGONO SULL'ELICOTTERO MARINE ONE SENZA MASCHERINE - VIDEO

Da repubblica.it

HOPE HICKS

Hope Hicks, ex modella di 31 anni, è stata capo della comunicazione della Casa Bianca salvo uscire di scena nel 2018 dopo aver ammesso di aver mentito all'intelligence per proteggere il presidente.

Potrebbe essere stata lei a contagiare Trump e Melania. Hicks è stata sottoposta al tampone dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia già mercoledì scorso.

Poco prima che venisse testato, lo stesso Trump aveva twittato: "Hope Hicks, che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!". Hicks, secondo le ultime notizie, non è asintomatica.

Fedelissima della prima ora, amica intima della "First Daughter" Ivanka, in passato si era occupata delle public relation della Trump Organization e nel 2016 era stata portavoce della prima campagna presidenzale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche. Da qualche mese Trump l'aveva richiamata proprio per dare una mano nella nuova campagna. E lei la settimana scorsa è stata sempre al suo fianco.

HOPE HICKS TRUMP

Hope Hicks era "molto contagiosa" mercoledì scorso quando ha viaggiato in elicottero e in aereo con il presidente e altri consiglieri per andare in Minnesota. Poche ore dopo è risultata positiva al test.

"Sono stati in contatto in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi", ha detto uno degli esperti medici della Cnn. Hicks che ha accompagnato Trump anche al dibattito a Cleveland, è stata vista salire sul Marine One, l'elicottero presidenziale, con Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna, tutti senza mascherina. Secondo il New York Times Hicks mercoledì Hicks è stata messa in quarantena sul volo di ritorno a Washington per poi sbarcare dall'ingresso posteriore dell'aereo. La diagnosi positiva è arrivata giovedì.

hope hicks HOPE HICKS

Al dibattito con Joe Biden

Hicks ha anche accompagnato il signor Trump al primo dibattito presidenziale contro l'ex vicepresidente Joe Biden, il candidato democratico, martedì in Ohio. La partecipazione all'evento è stata notevolmente ridotta per prevenire la diffusione del coronavirus ma Trump voleva persone tra il pubblico. In molti hanno abbracciato e toccato Hicks. "È una persona molto calorosa, non si risparmia se qualcuno le si avvicina", ha detto Trump.

"Una delle poche con la mascherina"

HOPE HICKS hope hicks

Secondo i suoi colleghi, Hicks è una dei pochi assistenti della Casa Bianca che hanno indossato (sporadicamente) le mascherine durante le riunioni. Ma è stata anche fotografata vicino a Trump senza.

