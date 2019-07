IL VIZIETTO DEI PARVENU: QUANDO DIVENTANO FAMOSI SCACCIANO I FOTOGRAFI – A WIMBLEDON MEGHAN MARKLE DA' ORDINE DI VIETARE LE FOTO: SEDENDO NEL ROYAL BOX PER ASSISTERE AL MATCH DI SERENA WILLIAMS AVREBBE PARLATO DI “VISITA PRIVATA”, SCATENANDO I CRITICI CHE HANNO AVUTO DA RIDIRE PURE SUI JEANS INDOSSATI: “IL ROYAL BOX NON È UN LUOGO PRIVATO. SE VAI LÌ, I POSTI MIGLIORI, SEI UNA PERSONA PUBBLICA…” (VIDEO)

«Le spiacerebbe smettere di scattare foto alla duchessa? È qui in veste privata». Un uomo del servizio d' ordine avrebbe fatto «toc toc» sulla spalla di Sally Jones, consulente ed ex reporter Bbc a quanto ha raccontato lei al Telegraph , chiedendole di smettere di fotografare Meghan in visita a Wimbledon per applaudire l' amica Serena Williams. E dire che, ironia del destino, la regina Vittoria fu una fan delle prime foto.

È partita così un' onda anomala che, dopo le polemiche sul battesimo «privato» di Archie, ha travolto la duchessa di Sussex. «C' è un prezzo da pagare per il privilegio di essere un esponente della Royal Family, quando esci di casa e ti presenti in pubblico», spiega da Londra al Corriere lo storico Hugo Vickers. E in un tempo mediatico dove impera l' immagine e nessuno rinuncia a selfie, video, foto con lo smartphone, Meghan dunque dovrebbe aspettarsi gli scatti?

«Dovrebbe, certo. E chi ha provato a fermare le foto mi pare abbia esagerato con l' uso dell' autorità».

«Al contrario di Meghan, Kate è stata fotografata a Wimbledon senza opporsi: è normale per un reale, regina compresa, essere fotografato in pubblico», aggiunge Richard Owen, scrittore, ex corrispondente del Times da Roma.

E anche ieri, senza problemi, la duchessa di Cambridge si è lasciata fotografare a una partita di Polo a Wokingham, seduta sull' erba, impegnata con la merenda per l' ultimo nato Louis. Un' anomalia dunque quella di Meghan?

«Sì, è anomalo. Come è un' altra regola che gli spettatori nel Royal box vestano in modo appropriato, non in jeans!».

Già, altre scintille sul look disinvolto della duchessa. Accusata in tv da Piers Morgan di ipocrisia per essersi fatta scudo con il carattere privato della comparsa a Wimbledon: «Il Royal box non è un luogo privato. Se vai lì, i posti migliori, sei una persona pubblica». Un caso ben lontano in effetti dalle immagini, a seno nudo, carpite a Kate nel 2012 che mossero St James' s Palace a perseguire «un' invasione della privacy grottesca».

Meghan sogna insomma una vita (impossibile) su un doppio binario: pubblico e privato. «Ma sono il duca e la duchessa di Sussex, e li paghiamo per tutto questo», ha rincarato Morgan.

«Sono quelle 1,24 sterline che la sovrana riceve ogni anno da ogni suddito del regno a giustificare il mantenimento della monarchia, dei suoi membri che si "sdebitano", restituiscono, inaugurando ospedali, targhe commemorative e adempiendo ai cosiddetti Royal Engagements» ha scritto Judith Woods.

Meghan imparerà mai a gestire la nuova vita da Royal, Mr Vickers? «Dovrebbe... ma sin qui è riuscita solo a porsi in posizione antagonista verso i media».

