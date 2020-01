31 gen 2020 09:30

VOGLIO CAGARE COME FRANK SINATRA – CI SONO ANCHE TRE WATER DI MARMO ITALIANO TRA I MOBILI DEL CANTANTE VENDUTI ALL'ASTA - PER SEDERSI SULLA STESSA TAVOLETTA DI "THE VOICE", USATA ESCLUSIVAMENTE DA LUI, GLI AMMIRATORI NON HANNO BADATO A SPESE: I WC SONO STATI BATTUTI ALL'ASTA PER OLTRE… - VIDEO