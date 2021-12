25 dic 2021 17:57

VOGLIO PASSARE IL NATALE IN OSPEDALE – DALL’ALBERO FATTO DI PRESERVATIVI ALLE BOCCETTE DI MEDICINE CHE DIVENTANO LUCI, DALLE CALZE DI BABBO NATALE COME SACCHE DI SANGUE ALLO SCHELETRO IN FESTA – LA CREATIVITÀ NATALIZIA DI MEDICI E INFERMIERI (PER ALLIETARE I RICOVERI DEI NO VAX?)

Quando si pensa a “Natale”, raramente si associa la parola "ospedale". Ma il blog “Boredpanda” ha setacciato il web alla ricerca di immagini natalizie per dimostrare che passare le feste ricoverati può essere divertente. Almeno per il personale...