5 dic 2024 17:39

VOGLIONO FARE NERI I BIANCONERI - CI SONO OLTRE 200 RICHIESTE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ALLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO IN CUI SONO IMPUTATI GLI EX VERTICI DELLA JUVE PER PRESUNTI REATI SOCIETARI – LE RICHIESTE ARRIVANO QUASI TUTTE DA AZIONISTI DEL CLUB - LE ACCUSE: MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA E OSTACOLO AGLI ORGANI DI VIGILANZA - TRA GLI IMPUTATI CI SONO ANDREA AGNELLI, PAVEL NEDVED, FABIO PARATICI E MAURIZIO ARRIVABENE…