VOI ABBOCCATE E LUI GUADAGNA - QUEL FURBONE DI GORDON RAMSAY PUBBLICA UN LIBRO CHE PROMETTE DI SCODELLARE RICETTE SFIZIOSE PER MANGIARE SANO E PERDERE PESO, MA SI TRATTA DELL’ENNESIMO VOLUME DELLE OVVIETÀ - “ULTIMATE FIT FOOD” È DIVISO IN TRE SEZIONI PER CHI VUOLE PERDERE PESO, MANGIARE SANO E PER CHI È ALLA RICERCA DI PIATTI NUTRIENTI PER FARE SPORT, MA…

Tommaso Galli per "www.corriere.it"

Ultimate Fit Food

gordon ramsay 3

Un’accoppiata vincente. Trovare la ricetta perfetta per un pasto sfizioso ma sano, adatto per chi cerca l’equilibrio tra una dieta e un corretto esercizio fisico non è da tutti i giorni. Ma se è uno chef stellato, nonché maratoneta, a suggerirti i piatti giusti, allora c’è da fidarsi. Nel libro «Ultimate Fit Food», Gordon Ramsay suggerisce abbinamenti e cibi salutari che però non rinunciano al gusto.

gordon ramsay 2

Da chef non vuole, infatti, che le sue papille gustative si annoino troppo anche quando cerca di mantenere la linea. Ed è così che ha diviso il volume in tre sezioni per suggerire a ognuno il giusto pasto nella giornata.

C’è la sezione «Healthy» che raccoglie in generale ricette sane ed equilibrate, seguita poi da quella «Lean», letteralmente magro, indicata per chi, invece, sta cercando di perdere peso. E infine «Fit», per chi è alla ricerca di piatti nutrienti pre e post workout. Insomma una raccolta completa che non rinuncia al gusto: la promessa — dello chef — è che sfogliandolo, vi verrà voglia di mangiare senza rischiare di metter su peso.

insalata

L’insalata «speciale»

Che l’insalata sia un piatto salutare, non c’era bisogno dello chef inglese per scoprirlo. Ma se a una semplice base di noodles si aggiungono verdure fresche, noci e frutta secca croccante e magari qualche pezzetto di pollo alla piastra (per un’aggiunta di proteine extra), ecco che la solita ricetta diventa una perfetta e sfiziosa pausa pranzo.

La bistecca (con contorno furbo)

Anche una bistecca, alla lunga e alla stregua di una dieta, potrebbe nauseare il penitente di turno. Ma senza aggiungere grassi superflui in cottura, anche un filetto di manzo potrebbe essere un’alternativa sana e gustosa. Se arricchito poi da un leggero purè di fagioli, dei funghi saltati e qualche foglia di cavolo nero croccante, potrebbe diventare anche un piatto da presentare agli ospiti. E nessuno si accorgerebbe di quanto salutare sia quello che sta mangiando.

merluzzo marinato

Cous cous (senza glutine)

Non a tutti il cavolfiore può piacere. Soprattutto se a questo ingrediente si aggiungono ricordi non troppo piacevoli (alcune mense scolastiche hanno trasformato i regimi alimentari di molti futuri adulti). Ma basta un pizzico di creatività, e con un buon mixer, il cavolfiore può diventare un ottimo cous cous. Senza glutine e ricco di tutte quelle vitamine che lo rendono un vegetale fondamentale, per una corretta alimentazione. Se poi il tutto viene anche arricchito da dell’agnello, allora sicuramente non si tratterà di un piatto punitivo, anzi.

La frittura, proprio così!

piatto riparatore

Non bisogna fraintendere, anche se in questo caso il pesce è fritto, esistono diversi accorgimenti per fare in modo che non risulti essere troppo pesante. Innanzitutto bisogna specificare che il lusso della frittura, ogni tanto, ce lo si può concedere, a patto di non cadere in errori banali. Non per niente questa ricetta si trova sempre nella sezione «Healthy», indicata per chi non ha un obiettivo in particolare, ma cerca semplicemente di stare in forma. Il segreto di chef Ramsay, per una frittura sana è l’olio di cocco. Ricco di acidi grassi che durante la cottura non vanno persi e aiutano il nostro organismo: primo fra tutti l’acido laurico.

Il mix «riparatore»

frittura

Ma se poi i sensi di colpa dovessero attanagliare la vostra coscienza, quest'insalata di fagioli, finocchi e patata dolce fa al caso vostro. Lo chef consiglia di prepararla anche in anticipo: più si mischieranno e amalgameranno i sapori più il piatto potrebbe stupirvi. Grazie alle proteine, poi, dei fagioli e della quinoa vi sentirete sazi fino all’ora di cena.

bistecca con verdure

Merluzzo marinato

Non è semplice trovare un piatto sano, nutriente e altrettanto buono. Ma in questo caso grazie al pesce e alla marinatura leggera a base di miso, diventerà il più richiesto in tavola. Non si tratta solo di un secondo sano: gli aromi e i sapori che si sprigioneranno dal cartoccio passato in forno, vi faranno ricredere sui piatti a basso contenuto di grassi.

