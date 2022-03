E VOI SPOSERESTE UN PORNO ATTORE? – LA STORIA DI KATY BAMPTON, 29ENNE AUSTRALIANA CHE HA SPIEGATO COM’È VIVERE CON ACCANTO UN UOMO CHE SI SVEGLIA LA MATTINA E VA A TROMBARE SUL SET CON ALTRE DONNE: “ALL’INIZIO NON NE VOLEVO SAPERE NULLA DI LUI. POI L’HO CONOSCIUTO E LA MIA PERCEZIONE È CAMBIATA. GLI CHIEDO DI FARE I CONTROLLI PER LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI E QUANDO PUÒ DEVE…”

Una donna australiana ha raccontato com’è essere sposati con una pornostar che gira film due volte a settimana.

Katy Bampton, 29 anni, che vive sulla Gold Coast, nel Queensland, ha sposato Robbie Bampton, in arte Rob Oz, lo scorso 2 febbraio dopo un fidanzamento di tre mesi.

«A volte dimentico che questa è la nostra vita... ma in realtà sono sposata con una porno star – ha raccontato Katy – La prima volta che ho visto Rob è stato su Instagram. Ho subito capito che era un sex worker e ho pensato che non mi interessava. Non volevo mettermi in una storia del genere e affrontare il giudizio della gente per tutta la vita. Poi l’ho incontrato e la mia percezione è totalmente cambiata».

Ora si sente molto a suo agio a parlare del lavoro del marito, a patto che si sottoponga a regolari controlli per le malattie sessualmente trasmissibili e indossi un preservativo ove possibile: «Le persone sui social media pensano che questo sia il nostro stile di vita e siamo così 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che lui fa costantemente sesso con altre persone e siamo degli scambisti... ma in realtà non lo siamo. Un giorno a settimana abbiamo stabilito che è solo per noi». D’altro canto Rob ha spiegato: «Il sesso che faccio al lavoro e il sesso che faccio a casa è completamente diverso».

