Arazzi, tappeti e mobili, al culmine di una battaglia legale per un divorzio milionario, Ferruccio Ferragamo aveva denunciato la ex moglie Ilaria Giusti di aver portato via arredi suppellettili e opere d'arte dalla casa affacciata sui lungarni fiorentini in cui avevano vissuto insieme. Ora, a distanza di quattro anni, il giudice Antonella Zatini ha prosciolto in udienza preliminare la donna dall'accusa di appropriazione indebita. [...]

Ferragamo che si era costituito parte civile, in base alla riforma Cartabia, a seguito della sentenza di assoluzione non potrà impugnare la sentenza. Ilaria Giusti, secondo l'accusa, si sarebbe appropriata nel marzo 2019 di mobili e arazzi, di proprietà dell'ex coniuge, quando ancora viveva nell'appartamento fiorentino, nonostante il tribunale di Firenze nel 2018, emettendo la sentenza di separazione giudiziale, avesse disposto la revoca dell'assegnazione dell'abitazione a favore della donna.

Ma per i difensori, gli avvocati Umberto Schiavotti e Iacopo Tozzi, non c'è prova che gli arredi acquistati nel corso del matrimonio fossero di proprietà esclusiva di Ferruccio Ferragamo. «Il giudice - hanno detto i difensori della donna - ha ritenuto di non poter formulare una ragionevole previsione di condanna della nostra assistita e quindi l'ha prosciolta» dalle accuse. [...]

