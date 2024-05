26 mag 2024 19:24

VOLARE, OH NO! DODICI PERSONE SONO RIMASTE FERITE DOPO CHE UN BOEING 787 DI QATAR AIRWAYS DECOLLATO DA DOHA, IN QATAR, E DIRETTO A DUBLINO, È FINITO IN MEZZO A UNA FORTE TURBOLENZA MENTRE SORVOLAVA LA TURCHIA – IL VELIVOLO AVEVA RAGGIUNTO LA QUOTA DI CROCIERA E, IN ASSEGNA DI UNA COMUNICAZIONE DALLA CABINA DI PILOTAGGIO, MOLTI PASSEGGERI NON AVEVANO LA CINTURA ALLACCIATA…