VOLARE OH! OH! – IL MINISTERO DELL'ECONOMIA, AZIONISTA UNICO DI ITA AIRWAYS, RITIENE LEGITTIMA E SUBITO OPERATIVA LA REVOCA DEI POTERI AL PRESIDENTE ESECUTIVO ALFREDO ALTAVILLA CHE IL CDA DELLA COMPAGNIA HA VOTATO IERI – IN ATTESA DI UN PARERE DI UN LEGALE ESTERNO, DOMANI IL COLLEGIO SINDACALE ESPRIMERA' IL GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELL'OPERAZIONE

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per www.repubblica.it

Il ministero dell'Economia, azionista unico di Ita Airways, considera legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca dei poteri al presidente esecutivo Alfredo Altavilla che il consiglio di amministrazione della compagnia ha votato ieri. Dunque Altavilla deve rimettere subito ogni sua delega e non c'è motivo di aspettare l'Assemblea dei soci dell'8 novembre perché la delibera di revoca sia esaminata.

Il ministero risponde così, stamattina, a una lettera proprio di Altavilla, che ha anche allegato un parere pro veritate di Piergaetano Marchetti, professore emerito del'Università Bocconi. Nel suo parere, Marchetti scrive: "La pretesa delibera di revoca di delega al Presidente ha verosimilmente carattere illecito o addirittura configura la fattispecie dell'inesistenza"

Scrive il ministero: "In primo luogo, si rammenta, pur trattandosi di principi molto noti, che la gestione dell’impresa, come previsto dalla legge, compete esclusivamente agli amministratori, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società". [...]

"In secondo luogo, in base allo statuto vigente, la competenza assembleare riguardo alla attribuzione di deleghe al Presidente ha evidentemente carattere autorizzatorio, secondo una prassi costante e non smentita di questo Dipartimento, restando impregiudicata ogni determinazione e conseguente responsabilità in capo all’organo amministrativo. Se così non fosse, del resto, sarebbe in radice pregiudicata l’attribuzione agli amministratori della competenza esclusiva della gestione sociale".

Scrive infine il ministero: "Dato che il consiglio di amministrazione, in esecuzione dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto, si è espresso, è dovere degli amministratori e del management dare esecuzione alle decisioni assunte, nell’interesse della società".

