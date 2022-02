VOLETE UN'ALTRA PROVA CHE IL CORONAVIRUS E' STATO CREATO IN LABORATORIO? SCIENZIATI UNGHERESI HANNO TROVATO TRACCE DI UNA VARIANTE UNICA DEL COVID NEL SUOLO DELL'ANTARTIDE - NEI CAMPIONI RINTRACCIATI, INFATTI, SONO PRESENTI TRE MUTAZIONI CHIAVE CARATTERISTICHE DELLE PRIME SEQUENZE DEL VIRUS - MA I RICERCATORI AVREBBERO TROVATO ANCHE MATERIALE GENETICO DI CRICETI CINESI E SCIMMIE VERDI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

covid

Gli scienziati hanno trovato tracce di coronavirus che potrebbero rafforzare la teoria secondo cui la pandemia è iniziata con una perdita da un laboratorio. La scoperta, dall'analisi dei campioni di suolo, suggerisce che il coronavirus potrebbe non essere passato dalla fauna selvatica all'uomo in modo naturale.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori prove, in particolare relative al momento esatto in cui il virus è entrato nei campioni.

covid 1

Scienziati in Ungheria hanno trovato tracce di una variante unica del coronavirus mentre esaminavano il DNA del suolo dell'Antartide che era stato inviato all'azienda Sangon Biotech a Shanghai. I ricercatori hanno anche trovato materiale genetico di criceti cinesi e scimmie verdi, che potrebbero suggerire che il virus fosse esaminato in laboratorio, utilizzando gli animali stessi o le loro cellule.

Alcuni di coloro che supportano la teoria della perdita di laboratorio suggeriscono che gli scienziati cinesi hanno progettato il virus in un laboratorio per renderlo più pericoloso come parte di un esperimento, prima che il virus sfuggisse.

Il visconte Ridley, autore di Viral: The Search for the Origin of Covid-19, ha suggerito che le ultime prove potrebbero supportare la teoria delle perdite di laboratorio a causa della presenza di "tre mutazioni chiave [Covid]" che sono caratteristiche delle prime sequenze del virus.

COVID

Tuttavia, i risultati devono essere interpretati con cautela, poiché il DNA del suolo potrebbe essere stato contaminato dal virus dai primi pazienti Covid, che sono stati segnalati dalla Cina nel dicembre 2019.

I campioni di terreno sono stati inviati nello stesso mese a Sangon Biotech ma non è chiaro quando siano stati analizzati.

I risultati, dell'Università Eotvos Lorand e dell'Università di Medicina Veterinaria, entrambe a Budapest, sono stati pubblicati online ma non sono stati ancora formalmente esaminati da altri scienziati.

covid

Il professor Jesse Bloom, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle negli Stati Uniti, ha riesaminato i dati dall'Ungheria per confermare che i campioni antartici contenevano il virus. Ma ha detto che «le ultime implicazioni rimangono poco chiare».