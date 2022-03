VOLETE ANDARE A SVACANZARE NEI NUOVI ALBERGHI APERTI IN ITALIA? VISTE MOZZAFIATO SULLE DOLOMITI O SULLA COSTIERA AMALFITANA, RISTORANTI STELLATI, TRATTAMENTI DI BELLEZZA E TANTA STORIA: GLI HOTEL SONO PRONTI AD ACCOGLIERE I TURISTI PRESENTANDOSI COMPLETAMENTE RINNOVATI DOPO I DUE ANNI DI COVID - DALLA MONTAGNA AL MARE, UNA GUIDA DI HOTEL E RESORT DA NON PERDERE... - FOTO

hotel kolfuschgerhof, dolomiti

Gli alberghi in Italia sono stati a lungo bloccati nel tempo: pensioni in stile bed & breakfast piene di spifferi o residenze eccessivamente formali. Ho soggiornato in Italia sin da quando ero bambino e li conoscono bene. Ma quest’anno si sta aprendo un’ondata di nuovi hotel.

Sulle Dolomiti, l’hotel Kolfuschgerhof offre vacanze da favola sulle cime scoscese della regione. È un albergo a conduzione familiare, ispirato all’estetica tradizionale tirolese con camere e vasche rivestite in legno che offrono viste mozzafiato sul massiccio del Sella. Per rilascardarsi dopo una giornata trascorsa all’aria aperta, l’hotel offre trattamenti termali a tema alpino con oli di mora di produzione locale. Gli ospiti possono cenare in hotel oppure degustare i piatti tipici della tradizione nel minuscolo rifugio alpino a 2000 metri nella Val Stella Alpina. Le camere costano 300 euro a notte.

locanda degli artisti, dolomiti 2

Più a Sud, verso le cascate di Pisciadu, c’è il rifugio La Locanda degli Artisti, che offre un tocco contemporaneo all’eleganza d’alta quota. L’albergo dispone solo di 20 suite, ciascuna dedicata a un artista italiano, che hanno le pareti arredate con le loro opere. Le camere costano 130 euro a notte.

A Venezia c’è Ca Dio (La Casa di Dio) che, come suggerisce il nome, è un luogo dove immergersi nella storia della città. Si trova vicino a piazza San Marco, ed è stato ricavato da un palazzo che risale al 1271 e che accolse i primi turisti al mondo in forma di crociati e pellegrini. Per rilassarsi l’albergo offre il ristorante gourmet Vero, con una splendida vista sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Le camere costano 465 euro a notte.

hotel passalacqua, lago di como

Sempre a Venezia c’è il Baglioni Hotel Luna, uno dei più iconici della città, ricco di storia: risale al XII secolo, e un tempo ospitava un ostello dei Cavalieri Templari. È l’albergo più antico della città. È stato appena rinnovato e restaurato, e ospita una spa e un ristorante. Le camere costano 310 euro a notte.

In riva al lago di Como c’è il nuovo hotel Passalacqua, che dovrebbe aprire a giugno. È una proprietà gemella al Gran Hotel Tremezzo, il più famoso del Lago, ed è stato creato in una villa del XVIII secolo che un tempo accolse anche Napoleone Bonaparte e Vincenzo Bellini. Ha solo 24 suite, ma in una di queste c’è la sala da musica a doppia altezza dove Bellini suonava il pianoforte. Gli ospiti possono passeggiare tra i roseti, rilassarsi con un trattamento termale all’aperto negli antichi frutteti, navigare sul lago su yacht d'epoca e godersi serate di cinema sotto le stelle. Le camere costano 1.000 euro a notte.

portrait milano, milano

A Milano si può fare un tuffo nella moda al Vico Milano: la pensione ha sette camere da letto e interni eclettici provenienti da tutto il mondo. Le camere costano 360 euro a notte.

Oppure puoi scegliere l’hotel di lusso Portrait Milano, che fa parte della Lungarno Collection della famiglia Ferragamo insieme a quelli di Roma e Firenze. L’hotel è stato ricavato in uno dei seminari più antichi d’Europa, risalente al 1564, e offre un centro benessere, ristoranti e una galleria di negozi. Le camere costano 810 euro a notte.

rosewood, castliglion del bosco 3

Piacenza, a Sud di Milano, è spesso trascurata dai turisti. Ma qui ha da poco aperto un albergo che potrebbe cambiare le cose. Si chiama Novo Osteria e il proprietario, Gianni Maini, ha tratto ispirazione dalla sua storia per restaurarlo. È stato prima un convento, poi, nel dopoguerra, un ostello per attori e ballerini del teatro Capitol, infine simbolo della ricca “dolce vita” piacentina. Ha sette camere servite da un ristorante stellato con piatti tipici dell’Emilia-Romagna. Le camere costano 120 euro a notte.

Per gli amanti della natura, a Castiglion del Bosco, vicino Montalcino. si trova una vasta tenuta di campagna. Si chiama Rosewood ed è un’altra delle proprietà fondate dalla famiglia Ferragamo. Il resort, che si trova all’interno di una tenuta vinicola, è stato recentemente riaperto dopo una ristrutturazione che ha prodotto 19 nuove suite con piscina. Le camere costano 700 euro a notte.

san domenico palace, taormina

Dal 1994 la famiglia Bolza riporta all'antico splendore la Tenuta di Reschio, sulle colline umbre. Nel suo cuore c'è un castello antico di 1.000 anni che è stato trasformato nell'Hotel Castello di Reschio con 36 camere. Una selezione di ristoranti sostiene la filiera “dalla fattoria alla tavola”, e la maggior parte dei prodotti provengono dall'orto biologico, dai vigneti e dagli alveari della tenuta. Le camere costano 770 euro per due a notte.

Anche Roma è in fermento con nuove aperture. Tra queste, W Rome, che porta un po' di divertimento nella Città Eterna: ha un giardino segreto, un ristorante pasticceria e un chill-out bar panoramico con piscina. Le camere costano 560 euro a notte.

tenuta di reschio, umbria

Se preferisci i design audaci e colorati, dai un'occhiata a Mama Shelter Roma del marchio di hotel boho francese: il ristorante offre splendide viste sulla Città del Vaticano. Le camere costano 130 euro a notte.

Aprirà in autunno l'attesissimo Six Senses Rome, vicino alla Fontana di Trevi. È ricavato da un palazzo del XVIII secolo. La grande attrazione qui è la spa al primo piano con terapie a tema botanico. Tariffe camere da annunciare.

Per alcune delle viste sull'oceano più impressionanti d'Italia, niente può battere la scogliera Borgo Santandrea, che si erge a circa 300 piedi sopra il mare nel villaggio di pescatori di Conca dei Marini, sulla Costiera Amalfitana. Affaccia su una spiaggia privata e tre ristoranti. Le camere costano da £ 950 euro a notte.

vico milano, milano

Oetker Collection è il nome di alcuni degli hotel più leggendari del mondo – tra cui il cinque stelle Lanesborough di Londra – e ora ha messo gli occhi sull'Italia. L'Hotel La Palma, aperto nel periodo estivo, è stato il primo albergo a sorgere a Capri (è stato costruito nel 1822), e nel restaurarlo non si è badato a spese. Ha un beach club, una spa, boutique e ristoranti – tra cui quello gestito dal famoso chef Gennaro Esposito -. Le camere costano da 860 euro a notte.

A Porto Cervo in Sardegna, aprirà i battenti a luglio 7Pines Resort, immerso in una riserva naturale. Oltre a un beach club, yacht privatiper gli ospiti e tre ristoranti, l'hotel offrirà trattamenti termali biologici. Le camere costano 405 euro a notte.

ca di dio, venezia 2

Per non essere da meno, l'isola più grande d'Italia, la Sicilia, accoglie tre hotel.

La Boutique Il San Corrado di Noto apre ad aprile con sole 26 suite e otto ville ed è la prima del suo genere in Val di Noto, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Le camere costano 600 euro a notte. Nel nuovo resort di Rocco Forte a Palermo, Villa Igiea cattura l'essenza dei prosperi anni tra le due guerre francesi conosciuti come Belle Epoque. Il palazzo del XIX secolo era originariamente una villa privata, poi trasformata nel grand hotel più famoso dell'isola. Dopo una ristrutturazione durata due anni, lo chef Fulvio Pierangelini ne dirige i tre ristoranti con prelibatezze siciliane semplici e autentiche. Le camere costano 465 euro a notte.

rosewood, castliglion del bosco 2

A Taormina c’è il San Domenico Palace, un Four Seasons Hotel. Questo convento domenicano del XIV secolo diventò un hotel nel 1856, e ha un libro di ospiti disseminato di famosi clienti abituali tra cui Oscar Wilde, Audrey Hepburn e Sophia Loren.

Dopo due anni di restyling, gli ospiti oggi possono aspettarsi dettagli architettonici perfettamente restaurati, una piscina a sfioro sulla scogliera e giardini lussureggianti. È anche destinato a diventare un hotspot culinario per cenare con l'Etna in vista. Le camere costano 810 euro a notte.

