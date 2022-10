VOLETE DAVVERO RISPARMIARE ENERGIA? METTETE INDIETRO LE LANCETTE DEGLI OROLOGI – SECONDO GLI SCIENZIATI DELLA “SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA AMBIENTALE”, L'ITALIA POTREBBE RISPARMIARE 70 MILIONI DI EURO SEMPLICEMENTE PROROGANDO L'ORA LEGALE FINO A FINE NOVEMBRE – UN'ORA DI LUCE NATURALE IN PIÙ CHE POTREBBE TRADURSI IN UNA SORTA DI “BONUS BOLLETTE” – LA PETIZIONE SU CHANGE.ORG IN UNA SETTIMANA HA RACCOLTO 58.000 FIRME – IN EUROPA SI DISCUTE DA ANNI DI MANTENERE L'ORA LEGALE ANCHE D’INVERNO, MA UNA DECISIONE NON È MAI STATA PRESA...

Estratto dall'articolo di Giusy Franzese per “Il Messaggero”

Almeno 70 milioni di euro. Che potrebbero essere utilizzati per una spinta ai consumi e agli investimenti. Sarebbe questo il risparmio complessivo in Italia se si decidesse di prorogare l'ora legale fino a tutto novembre. Una bella cifra che potrebbe raddoppiare nel caso poi si anticipasse il passaggio primaverile tra l'ora solare e quella legale, includendo anche tutto marzo. […]

Stime verosimili, che danno l'idea dei vantaggi in bolletta di una decisione da tempo auspicata da molti e rilanciata dall'appello lanciato dagli studiosi della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e da Consumerismo No Profit, pubblicato sulla rivista Lancet Regional Heath Europe.

L'appello in una sola settimana, grazie ad una petizione sul sito change.org, ha già raccolto 58.000 firme. E le adesioni aumentano - è proprio il caso di dirlo - di ora in ora. «La proroga dellora legale, almeno in via transitoria per 30 giorni, sarebbe un provvedimento di semplice attuazione che garantirebbe risultati certi e misurabili» spiega Alessandro Miani, presidente Sima. […]

Non è la prima volta che viene avanzata la proposta di abolire il passaggio all'ora solare. Perché spostare le lancette indietro di un'ora - evento quest'anno fissato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre - provoca nei primi giorni disagi, disorientamenti, a volte insonnia. E poi le giornate invernali, già di per sé con minore luce, si accorciano. Ma mai come questa volta c'è una ragione in più: il risparmio energetico. Un toccasana per le bollette private e pubbliche, ma anche per il timore di restare a corto di approvvigionamenti di energia il prossimo inverno. Insomma, una sorta di alternativa ai razionamenti.

I risparmi indicati dai promotori dell'appello si riferiscono all'ora legale su 12 mesi, in base alle attuali tariffe stabilite dall'Arera, ovvero 0,66 centesimi a Kwh: 500 milioni di euro all'anno. D'altronde lo stesso gestore Terna a marzo scorso aveva calcolato che nei sette mesi di vigenza dell'ora legale ci sarebbero stati minori consumi per 420 milioni di kWh (equivalenti al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie). Con un beneficio anche per l'ambiente pari a 200 mila tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera. […]

